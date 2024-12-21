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▲侯佩岑生日收到一顆壽桃，摀臉沒露出表情。（圖／侯佩岑IG）

▲侯佩岑主持中國節目《再見愛人（第4季）》，擔任觀察室嘉賓。（圖／翻攝自微博）

▲▼侯佩岑與老公感情甜蜜，不時分享夫妻合照放閃。（圖／侯佩岑IG）

女星侯佩岑昨（20）日迎來47歲生日，年齡逼近半百的她，外型依舊維持的相當凍齡。昨晚侯佩岑也在IG曝光3張照片，只見她收到一束鬱金香及壽桃，雖在工作中度過生日但也有人幫她慶生，讓侯佩岑直呼「一樣感到幸福」，她更摀著臉拍照，表情不知是哭是笑，看起來有些俏皮。侯佩岑也在貼文中許下今年的生日願望：「期許我們都成為最愛自己的那個人」，感謝大家送給她的生日祝福。侯佩岑昨晚在IG曝光3張慶生照片，只見第1張她身穿全黑套裝，紮起丸子頭，在疑似餐廳或是客廳的背景摀著臉拍照，雙手及耳朵都帶著銀色首飾，整體造型看起來簡單俐落。第2張照片則是一顆壽桃，裝在有濃濃復古味的盤子裡；最後一張照片是一束目測超過20朵的紅白相間鬱金香，看起來十分浪漫有情調。侯佩岑在貼文中寫道：「今天在工作中度過，一樣感到幸福，期許我們都成為最愛自己的那個人」、「感恩每一天，thankful for you」。女星賈靜雯、陳若儀等人也都紛紛留言祝福她生日快樂。據了解，侯佩岑近年的主持工作多在中國，今年她才主持電視台芒果TV的離婚夫妻真人秀《再見愛人（第4季）》，節目探討夫妻情感衝突頗具爭議性，侯佩岑看了也感觸極深，本月5日更曾在微博發文寫道：「婚姻真的是兩個人的事嗎？」差點讓人以為她婚姻觸礁。而侯佩岑年輕時在新聞台有「最美女主播」的封號，還曾和天王周杰倫交往，後來她轉戰演藝圈當主持人，在2011年嫁給花旗環球證券銷售副總裁黃伯俊，育有2子。雖然她也屢次被外界猜測婚變，但侯佩岑都透過行動打破謠言，今年7月更貼出和老公的「影子合照」，祝福老公50歲生日快樂，夫妻感情依舊恩愛如初。