我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍建華（左）與張雪迎（右）一起騎腳踏車的照片也引發粉絲關注。（圖／翻攝自微博）

▲喬振宇（下左起）、霍建華、田雨等人主演的電視劇《輕年》將在明年播出。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲張雪迎12歲時演過林心如的女兒，如今還要演霍建華的女友。（圖／翻攝自微博）

44歲男星霍建華今年4月被拍到和一名年輕貌美的長髮正妹在逛菜市場，身邊女伴不是林心如引發關注。事實上，霍建華是在中國拍攝新劇《輕年》，一旁的正妹則是今年才27歲的女星張雪迎。而張雪迎的身分背景不簡單，是中國知名的童星出身女演員，12歲時還曾在林心如主演的古裝劇《美人心計》中飾演林心如劇中的女兒，演技出色。霍建華、田雨、喬振宇等人主演的電視劇《輕年》確定在2025年上檔，該劇今年3月開鏡，一開始傳出霍建華將與小17歲的張雪迎飾演情侶的消息，巨大的年齡差引起討論。有人認為霍建華雖帥氣但這幾年狀態偏「大叔」，擔心他與張雪迎不夠有CP感，但後來越來越多花絮照流出，霍建華與張雪迎逛菜市場、騎腳踏車的照片，看起來都無違和。據悉，該劇在今年6月就已經殺青，目前在後製階段，預計將播出32集，但明年開播日期尚未確定。而《輕年》劇情講述上市公司副總馬丁（霍建華飾）突患腦瘤，孑然一身的他準備平靜地迎接死亡，心底卻隱隱想起與他曾親如兄弟的3個兒時好友。幾人曾因一場變故失和，在這最後的日子，馬丁盼能與好友重逢。目前，張雪迎飾演的金彤還沒有詳細介紹出現，只知與霍建華有大量對手戲。而張雪迎和霍建華其實也算有緣，6歲就以童星身分出道的她，12歲曾參與霍建華老婆林心如主演的古裝劇《美人心計》，在劇中飾演兒時的館陶公主，是林心如的女兒。張雪迎後續推出的作品還包含《爸爸天亮叫我》、《美人無淚》、《笑傲江湖》，表現都相當出色。2016年張雪迎更以115.2高分成為中央戲劇學院藝考全國第一名，成為中國娛樂圈最受期待的新生代演員之一，實力不容小覷。