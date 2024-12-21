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藤浪晉太郎今年以1年335萬美元（約台幣1.05億）、附帶85萬美元（約台幣2700萬）激勵獎金的合約加盟紐約大都會，但整個賽季未能在大聯盟登板。其經紀人波拉斯（Scott Boras）在本月初的MLB冬季會議期間透露，藤浪希望下賽季繼續留在美國，並表示已有多支球隊就藤浪作為救援投手的可能性進行了詢問。但據了解，目前似乎他留美前景並不樂觀，可能必須返日發展。根據報導，藤浪目前並無意回到日本職棒，而是希望明年繼續在美國發展。他在本休賽季遠赴美國領土波多黎各的冬季聯盟參加比賽，展示了奪三振的實力。然而，根據《日刊體育》訪問一位駐美特派記者分析：「即使是手段高超的波拉斯，面對藤浪今年無緣大聯盟登板的成績，加上他已經30歲，成長空間受到質疑，想要爭取大聯盟合約的可能性並不高。或許可以爭取小聯盟合約，但大聯盟合約的機率相對渺茫。」如果明年藤浪繼續在小聯盟被「閒置」，回歸日本職棒的可能性或許會被考慮。不過，一名日職中央聯盟球隊高管表示：「雖然他能投出160公里的速球，且擁有一定的知名度和關注度，但他至今仍在為控球問題所苦。在日本，控球力是極為重要的，而他旅美前在日本表現平平的經歷也讓人不得不對其在日本的發揮抱持謹慎態度。在這種情況下，我們認為他在日本發揮的難度甚至比在美國更高。」《日刊體育》也因此評價：藤浪似乎只能在下賽季拼盡全力，爭取一份大聯盟合約。