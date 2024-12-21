我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫可芳分享育兒趣事，笑翻一票粉絲。（圖／孫可芳IG）

▲孫可芳以為兒子長出的新牙齒斷掉了，後來才發現只是吃飯時留下的飯粒。（圖／孫可芳IG）

▲劉冠廷（左）和孫可芳（右） 從大學時期開始交往，是演藝圈的神仙夫妻檔。（圖／孫可芳IG）

女星孫可芳和劉冠廷愛情長跑15年，去年公布結婚、懷孕喜訊，今年3月底兒子「小太陽」也順利誕生，一家3口生活甜蜜。身為新手媽媽的孫可芳，經常在社群上分享育兒生活，今（20）日她發文透露，某天發現兒子長出新牙了，不過那顆「牙齒」竟然斷了，讓她嚇傻，後來孫可芳才發現那只是孩子吃飯時留下的「米粒」，她也為這場「米粒烏龍」自嘲：「荒謬的媽豆，又超越自己了。」孫可芳開頭寫下「荒謬的媽豆，又超越自己了」，她表示兒子自4個月大起就不斷磨牙齦，夫妻倆每天都以為孩子要長牙了，而到了兒子6個多月時，孫可芳終於在他下門牙的位置發現了一點疑似白色的「牙齒」，興奮地同時趕緊準備拍下照片與劉冠廷分享。然而就在孫可芳打開兒子嘴巴的那瞬間，那顆「牙齒」竟然斷了，她嚇到叫出聲，連「小太陽」也傻住，後來回過神，仔細一看才發現，原來那「白白的頭」只是孩子剛吃粥時殘留的一粒米，孫可芳無奈笑說：「原來還沒長牙啦！」貼文曝光後，瞬間吸引大批粉絲朝聖按讚，紛紛笑翻表示：「怎麼那麼可愛」、「媽咪真的太可愛，好有畫面感」、「劉先一定覺得小豆很有趣，而且天天都很有趣，你們真的好可愛」、「米粒是牙齒，媽豆你也太可愛了吧！」而先前孫可芳為了幫兒子剪指甲，突發奇想把寶寶的「吸盤轉轉樂」玩具吸在額頭上，想藉此轉移兒子的注意力，雖然最後順利剪完指甲，但劉冠廷轉頭一看她傻眼大喊：「妳的額頭黑掉了！」好在隔天退成紅紫色，才沒影響到接下來的拍攝工作，不少粉絲都被她的「天兵」笑翻。