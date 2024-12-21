我是廣告 請繼續往下閱讀

英國1名叫做懷廷（Kyle Whiting）的男子，近日在網路上爆紅，理由是他在理髮時無意目睹一樁襲警案，顧不得頭髮剪到一半、還披著理髮巾就衝出門幫忙，帥氣背影也讓他收穫「理髮店蝙蝠俠」等趣味綽號。綜合《每日郵報》等英媒報導，事件發生在本月16日，懷廷送腳受傷的女友前去醫院治療後，因為需要等上一段時間，便決定到附近的哈倫理髮店（Haron Barbers）整理一下頭髮，過了一會，他發現理髮師停下手中的動作，朝外面望去，他也透過窗戶看到1名警官正與人對峙，並被打倒在地。目睹狀況發生，懷廷立即衝出理髮店，一大塊理髮用的布還披在他的肩膀上，但當下他沒時間多想，而是跑到對街，幫被襲擊的警察制伏施襲者，隨後其他路人也跑過來幫忙，過程被附近居民拍下並上傳到網路。社群媒體上，不少民眾紛紛稱讚懷廷：「理髮店蝙蝠俠」、「理髮英雄」、「披風十字軍」、「超人」。對此懷廷表示，當時現場沒有其他警察，加上自己的妹妹也是員警，如果今天是妹妹遇到麻煩，他也希望有人做同樣的事情：「設身處地為別人著想一下，如果那是你的親人，你難道不希望有人去幫助他們嗎？假設今天只有我妹妹一個人值班，我也會希望有人在那裡保護她，防止她受到任何嚴重傷害。」