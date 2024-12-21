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▲如果想挑戰「拍攝日行跡」，建議就從冬至開始，每日固定時間紀錄太陽的位置。（圖／台北市立天文館提供）

今天（12/21）迎接節氣「冬至」，冬至是一年24節氣的最後一個節氣，台北市立天文館研究組技佐許晉翊表示，冬至標誌著北半球白晝時間最短、夜晚時間最長的一天，不過在台灣，2024年「最早日落」已經在11月27日至11月29日發生。許晉翊指出，今年的冬至在12月21日的17時21分，是1896年之後最早的一次，此時太陽位於黃經270度，是太陽全年行經軌道中最偏南的位置，由於24節氣是依據太陽的運行週期設計，因此冬至每年都會落在陽曆的12月21日或22日。冬至是北半球「白晝時間最短、夜晚時間最長」的一天，太陽直射南回歸線，北半球的正午太陽仰角達到一年中的最低點，例如在台北，冬至這天的日出時間為6時35分，日落時間為17時09分，白晝僅10小時34分，比起夏至時的13小時42分，少了3小時又8分鐘。而在北極圈內，冬至會出現極夜的現象、日不見光，南極圈內則是一片永晝。許晉翊說明，雖然冬至白晝最短，但它並非日出最晚或日落最早的一天，因為地球的自轉軸傾斜約23.5度，並以橢圓軌道繞太陽公轉，導致每日的正午時間略有偏差，稱為「均時差」。對台灣而言，今年最早的日落已經在11月27日至29日發生，而明年最晚的日出，將在2025年1月12日至14日出現。此外，如果想挑戰「拍攝日行跡」，建議就從冬至開始，每日固定時間紀錄太陽的位置，完整的一年紀錄將呈現出「8字形」的日行跡圖，冬至不僅是天文上的重要時刻，也寓意著北半球即將迎來逐漸延長的白晝。