立法院近日因《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》、《公職人員選舉罷免法》等3大法案爭議，有公民團體發起「冬季青鳥在台北」活動，主辦單位一度宣布現場集結超過6000人。不過，國民黨青年黨部前主任陳冠安將照片上傳ChatGPT，透過AI計算人數，最終得出的結果，只有1/3到1/5。
主辦單位經民連20日宣稱，青鳥活動超過2萬人，也公布空拍照。陳冠安在臉書發文表示，他挑了一張一張看起來人最多、涵蓋面積最大的人潮照，再次丟到ChatGPT來估算人數。
陳冠安指出，就算以每平方公尺4-6人的高密度集會程度來計算，這場青鳥活動的人數大概也只在4000至6000人左右，是官方宣稱的1/3到1/5左右。「無論如何，就算喊2萬人，也遠遠比不上五月國會改革時號稱的10萬青鳥」。
陳冠安評論說，連喊人數都越喊越少，號召力越來越弱，認為這就是民進黨現在要面對最殘酷的事實，即使是最純最挺綠營的那批人，也越挺越少，批評：「挾群眾以迫國會的陽謀，已然失敗。」
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陳冠安指出，就算以每平方公尺4-6人的高密度集會程度來計算，這場青鳥活動的人數大概也只在4000至6000人左右，是官方宣稱的1/3到1/5左右。「無論如何，就算喊2萬人，也遠遠比不上五月國會改革時號稱的10萬青鳥」。
陳冠安評論說，連喊人數都越喊越少，號召力越來越弱，認為這就是民進黨現在要面對最殘酷的事實，即使是最純最挺綠營的那批人，也越挺越少，批評：「挾群眾以迫國會的陽謀，已然失敗。」