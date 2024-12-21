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法務部行政執行署屏東分署將於12月27日上午11時拍賣一艘遊艇「東尼2號」，該遊艇為屏東地檢署偵查案件中的扣押物，經專業鑑定，公告起拍價為55萬元，歡迎民眾前往競標。屏東執行分署表示，「東尼2號」為102年波蘭製造的QUICKSILVER ACTIV 510，屬於入門休閒款的小型遊艇，外觀設計簡單，搭載弦外機、航行儀器及其他固定物件，並附救生衣，適航範圍限於國內。遊艇長度為4.55公尺、深度1.15公尺、總噸位1.77噸，目前維護狀況良好極具實用價值。「東尼2號」目前停放於海巡署第六三岸巡中隊，拍賣當日上午10點半至11點開放現場觀覽並登記領取號碼牌，11點進行現場拍賣。底價不公開，達底價且出價最高者得標。買受人須於現場完成支付，包括現金、信用卡或即期支票（需由我國銀行為發票人），並於完成支付後即時點交遊艇。分署提醒，參與競標者應攜帶個人身分證明文件，確認信用卡額度充足，若使用支票付款，需確保正確填寫受款人並於支票上完成背書。此外，可採用三種支付方式併用以完成款項支付。