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▲林襄一舉一動都是外界關注焦點，近來她風波不斷，被輿論壓力壓得喘不過氣。（圖／林襄IG）

▲黃小柔（右）及Vicky（左）在節目中控訴2位後輩沒禮貌，事後揭曉就是林襄和林穎樂。（圖／翻攝自小姐不熙娣 YouTube）

27歲啦啦隊女神林襄一舉一動都是外界關注焦點，近來她風波不斷，先是在周杰倫演唱會，因為站在椅子上被撻伐，接著又被黃小柔和Vicky指不讓位，稱她沒有禮貌，連日來承受巨大輿論壓力。對此，林襄無奈透露，雖然因為爆紅獲得很多工作機會，但人紅是非多，自己這陣子被罵到很困擾，導致她每晚都睡不好，面色憔悴不少，甚至哭倒在製作人懷裡。據《ETtoday星光雲》報導，林襄在短短3年內爆紅，甚至紅到日本去，她也表示，雖然讓大家在短時間內認識她，她也獲得很多賺錢的機會，甚至能跨足其他領域，但她的一言一行都被放大檢視，因此深感困擾，「現在就是要小心，把事情做好。」她認為自己一切都還在學習中，想要成為更好的人，但因為自己的個性容易受到影響，所以晚上都睡不好。這些日子爭議不斷，導致林襄日漸憔悴，黑眼圈也越來越重，她坦言，對公司受到影響感到愧疚，目前情緒不太穩定，她甚至難過到哭倒在製作人懷裡，也有向師妹兼閨密的李芷霖訴苦，對方竟然比她還生氣，提及「讓位風波」爆發後，和林穎樂的互動，她也坦言私下都還有聯絡，「穎樂的確有安慰我，我的情況比較不好，就會互相關心。」事件起因於，黃小柔和Vicky先前在節目《小姐不熙娣》爆料，2名人氣女星曾在團隊搭高鐵出外景時霸佔座位，要她們去坐其他地方，讓Vicky氣到血壓飆升，引發外界瘋猜，黃小柔也承認爆料的對象就是林襄，儘管林襄透過經紀公司發聲，強調自己當時沒有被要求換位，根本不知道有坐錯，卻仍慘遭網友炎上，認為她不認錯，讓她滿腹委屈無處可說。