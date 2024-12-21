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▲金州勇士今（20）日對上曼菲斯灰熊，新陣容配合的效果並不好，團隊在上半場就大比分落後，最終以91：144輸給灰熊，慘敗多達53分，Stephen Curry這一場只得到2分，全場沒有運動戰進球。（圖／美聯社／達志影像）

▲金州勇士一哥Stephen Curry，今（20）日面對曼菲斯灰熊比賽，全場7投0中，僅靠罰球拿下2分，最終球隊以93：144輸球，堪稱近年生涯最慘一役。（圖／美聯社／達志影像）

▲Stephen Curry此役打得太客氣、消極，勇士「你讓我、我讓你」的比賽氛圍，面對鬥志高昂的灰熊招架不住，導致了這一場破紀錄的大敗。（圖／美聯社／達志影像）

12月20日勇士客場對灰熊，勇士93：144被灰熊痛宰51分，勇士後衛Stephen Curry打了24分鐘7投0中，其中三分球6投0中，只靠罰球拿下2分，打出生涯最糟最慘一場比賽。打了24分鐘沒有進球，很難想像Stephen Curry究竟遇上什麼樣的防守，讓他在三節24分出賽時間裡幾乎沒有任何出手空間和空檔？其實從上個賽季開始，Stephen Curry就已經遭遇史上最可怕「針對性防守」，連90年代Michael Jordan和過去20年主宰聯盟LeBron James兩個史上最偉大球員「山羊先生」都不曾有過這種特殊防守禮遇。Stephen Curry遭到針對性特殊看管防守過程大概是這樣的：1、中線開始釘人壓迫2、切斷隊友傳球線，不讓Stephen Curry接到球3、側身防守+用身體給最大對抗4、進入擋拆掩護區，全面封鎖+圍堵Stephen Curry，儘量絕不讓他鬆接到傳球5、一旦Stephen Curry接球就壓迫帶包夾，迫使出球或只能勉強突破6、禁區防守內縮，弱邊防守延伸到底角，切斷Stephen Curry傳球線7、全程給予最大身體對抗從上季開始我就發現Stephen Curry經常在某些比賽中5分時間內接不到球，甚至單節只有1-2次勉強倉促出手，今年球季Stephen Curry彼常在5-6分鐘內根本碰不到球，所有傳球路線和接應點、掩護都被對手層層封鎖。勇士教練Steve Kerr太堅持讓Stephen Curry打更多無球+設計掩護跑動，往往造成這樣的結果和災難，因為所有對手早就研究Stephen Curry無球跑動多年，現在已經能更純熟封鎖Curry，守到讓Curry連接到球都很困難，即使接到球也會被兩人三人包夾壓迫」對灰熊一戰Steve Kerre更做出大膽嘗試，讓剛加入勇士打第一場比賽Dennis Schroder打先發主控搭配Stephen Curry，結果勇士先發一團亂，防守全線全場漏人，進攻端Stephen Curry接應點+掩護+無球跑動全部被堵死，勇士被灰熊防守徹頭徹尾完全拆解。Dennis Schroder擅長打爛仗改變比賽節奏，靠單打、切入、突破、得分給對手製造壓力，他不會也不擅長打無球。Stephen Curry讓出球權，更多無球跑動，勇士先發牽制點和防守、對位都更困難，防守跟不上節奏再加上勇士身材體型太小，先發還有兩個可以「放」的防守針對點Draymond Green+Kevon Looney，勇士先發攻防和替補輪換全線被灰熊打趴。Steve Kerr當然要承擔最大責任，錯誤決策+錯誤調整+固執讓Stephen Curry打無球，導致全場攻防輪換用人都亂了套。不過Stephen Curry近兩年所遭遇到的針對性防守和特殊禮遇，已經是史上空前，NBA史上除了Michael Jordan，大概還沒有那個球員在場上受到這種特殊防守待遇如此加壓伺候。Stephen Curry還能解套，Steve Kerr也不會那麼固執，勇士需要馬上做出改變和調整，勇士還是小有搞頭，不必太過擔心。