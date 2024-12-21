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▲松山機場聖誕瘋派對，新東陽特於12月22日及23日為旅客準備一場充滿節慶氛圍的「聖誕瘋派對－奇幻弦樂派對&聖誕踩街嘉年華」。（圖／新東陽）

▲台北松山機場有滿滿聖誕節耶誕氛圍。 （圖／台北松山機場 Taipei Songshan Airport）

隨著聖誕節腳步將近，松山機場化身冬日的歡樂驛站，新東陽特別規劃在22日、23日，為旅客準備一場充滿節慶氛圍的「聖誕瘋派對－奇幻弦樂派對&聖誕踩街嘉年華」。活動不僅串起旅程中的小確幸，更讓來往機場的旅人，都能感受到最溫暖的聖誕祝福。「聖誕瘋派對－奇幻弦樂派對」將於12月22日下午2點開始，新東陽特別邀請來自大同高中弦樂團的年輕演奏者們，用琴弦傳遞他們對音樂的熱情，帶來一場聖誕音樂饗宴。從《神鬼奇航》到《冰雪奇緣》，再到莫札特經典的K136小夜曲，這些耳熟能詳的旋律將流淌在機場的空氣中，溫柔地迎接每一位旅客。大同高中弦樂團成員雖年輕，成立至今已經在各地參加過各式演出，展現出非凡的演奏實力，這次聖誕他們將用音樂輕輕點綴旅客的步伐，為旅程增添聖誕氛圍及喜悅。12月23日下午２點，新東陽更安排熱情又熱鬧的馬戲團踩街嘉年華活動登場，活潑的小丑將穿梭於國際線1樓與2樓之間，點亮現場每一個角落，並且沿途發送糖果與餅乾，讓旅客不論是候機還是抵達，都能在這場嘉年華中分享過節的喜悅，並在2樓台灣特色商品館前定點演出馬戲團表演。