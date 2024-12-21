立法院20日在藍白聯手之下，以人數優勢，通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》和《財政收支劃分法》等修法。當天立法院的亂象引起外媒關注並報導，直言這些法案恐會損害民主制度。
根據英國《每日電訊報》報導，台灣國會的立委們，因為爭議性法案互相爭鬥，有鑑於這些法案可能會損害台灣的民主制度，自週四晚間以來，民進黨的數十名立委就佔據了國會議廳講台，還堆起椅子擋住入口，同時高喊「獨裁」等口號，批評國民黨及民眾黨以多數優勢通過法案。
報導稱呼國民黨為「對北京友好的國民黨」，以選罷法為例，國民黨修法的理由是防止罷免權力「被濫用」，但部分民進黨立委則表示，他們擔心此舉將使選民更難罷免他們認為不適任的民選官員。值得注意的是，現任立法院院長韓國瑜幾年前就曾在競選總統失敗後，被高雄人罷免掉市長的位置。
《每日電訊報》並提到，國民黨先前就因為國會擴權法案，引發大規模示威潮，如今又通過3項法律修正案，使週五立法院外再度聚集數千人抗議。
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報導稱呼國民黨為「對北京友好的國民黨」，以選罷法為例，國民黨修法的理由是防止罷免權力「被濫用」，但部分民進黨立委則表示，他們擔心此舉將使選民更難罷免他們認為不適任的民選官員。值得注意的是，現任立法院院長韓國瑜幾年前就曾在競選總統失敗後，被高雄人罷免掉市長的位置。
《每日電訊報》並提到，國民黨先前就因為國會擴權法案，引發大規模示威潮，如今又通過3項法律修正案，使週五立法院外再度聚集數千人抗議。