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▲特殊貢獻獎的蔡旺龍分享，駕駛大客車需時刻警惕行車安全。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府今（21）日於屏東轉運站舉行「113年屏東縣優良司機選拔頒獎典禮」，共表揚12位優秀駕駛長，其中服務屏東客運25年的蔡旺龍獲頒特殊貢獻獎，由屏東縣長周春米親自頒發獎盃與獎金。周春米表示，屏東縣地形狹長，鐵道運輸最南端只到枋寮，公共運輸需求龐大，尤其是山區原鄉及恆春半島地區更需仰賴公車服務。屏東客運、高雄客運、國光客運及捷乘交通（屏東小黃公車）為縣內公共運輸提供了重要支撐，也感謝各家客運司機盡心盡力，讓每位乘客都能享有安全與便利的旅程。獲得特殊貢獻獎的蔡旺龍，經常往返屏東市區與東港鎮，他分享，駕駛大客車需時刻警惕行車安全，特別是在斑馬線或轉彎路口，總會使用指叉確認法，確保視線範圍內無人才能繼續行駛。他表示，雖然工作需高度集中精神，但每當下車時聽到乘客一句「司機辛苦了」，便能感到滿足與欣慰。為感謝駕駛長的辛勤付出，縣府今年加碼提升獎金，每位獲獎駕駛長除獎盃外，還可獲得新台幣5,000至8,000元不等的獎金。縣府未來將持續推動優良司機選拔活動，期望透過此活動挖掘更多駕駛人才，進一步提升屏東公共運輸的整體服務品質。