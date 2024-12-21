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全球旅行從未像如今如此輕鬆，然而，在全球航線比過去任何時候都還要多的現在，一些在過去熱門的旅遊景點，可能在2025年無法參觀，甚至再也無法前往，CNN近日整理出了8個將在明年關閉或消失的全球知名旅遊景點。日本京都祇園的私人小巷也上榜。根據《CNN》報導，這8處將在2025年關閉的旅遊景點，有些因自然災害破損；有些面臨經濟問題無法經營。美國拉斯維加斯的2處經典地標熱帶花園酒店（Tropicana）和幻景賭場度假村（The Mirage），雙雙在2024年熄燈，1989 年開幕的Mirage將被硬石國際（Hard Rock International）改建成吉他外形的飯店；Tropicana 於 10 月被拆除，將成為搬遷至賭城的美國職棒奧克蘭運動家隊新球場所在地。法國巴黎的知名變裝歌舞廳「Chez Michou」，在老闆米修（Michou）在2020年過世後，就出現經營困難的狀況，近期宣布將結束營業。美國紐約魯賓藝術博物館（The Rubin Museum of Art）於今年10月結束營業，該館展覽喜馬拉雅山周遭地區的藝術文化作品，未來將轉型為無實體空間的美術機構，原先廣受歡迎的藏傳佛教佛堂展示空間將移至布魯克林博物館。同樣位於紐約的「瑞典攝影博物館」（Fotografiska）已在今年9月29日關門，但並未結束營業，而是計劃搬遷到紐約的新址。美國加州的玻璃教堂「Wayfarers Chapel」是一座位於南加州的玻璃教堂，也是氣候變遷的受害者，教堂面臨山崩風險，經營團隊決定拆除教堂並將其保存，另找新處建立。日本京都祇園的私人小巷，因為大量遊客造成觀光公害，遊客頻繁騷擾藝妓，當地居民投票後，今年稍早決定封鎖部分小巷，但主要道路仍將向公眾開放。再來是美國西雅圖電腦博物館（Living Computers: Museum + Labs），該館為已故微軟聯合創辦人艾倫（Paul Allen）創立，裡頭擺滿了艾倫所收藏或他人捐贈的老式電腦和科技設備，其不同之處在於鼓勵遊客親手觸摸、操作，但電腦博物館自疫情以來暫停開放至今，今年宣布永久關閉。最後是美國猶他州格倫峽谷國家風景區（Glen Canyon National Recreation Area）雙拱門（Double Arch），這一自然地貌其歷史可追溯到大約 1.9 億年前，但在今年因風雨侵蝕倒塌。