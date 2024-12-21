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▲原民會辦理青年國際事務與職能培力 上課情形。（圖／原民會）

▲原民會辦理青年國際事務與職能培力、結合國內外青年攜手開訓。（圖／原民會）

原住民族委員會今（21）日在高雄義大天悅飯店辦理「2024年國際事務人才職能培育與發展計畫」開訓典禮，由原民會副主委谷縱·喀勒芳安 Qucung Qalavangan主持，我國友邦及友好國家駐臺使節代表也蒞臨共襄盛舉。谷縱·喀勒芳安表示，本次國際事務人才培訓計畫，除了延續往年強化青年在國際參與的能力建構，以及台灣與全球原住民族議題的探討之外，加入企業訪問考察，提供青年未來多元職能的開展。期間將前往屏東縣泰武鄉吾拉魯茲部落參訪、瞭解在地產業議題並與族人交流，還會在部落與族人一起參與文化之夜，盼透過深度交流，認識全球原住民族面臨的議題與挑戰，鼓勵青年與部落族人交流學習、共商議題解決對策。原民會指出，本次培訓計畫共有來自台灣9個族群的原住民青年，亦廣邀友邦及友好國家在臺青年共同參與，參與國家包含帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島、菲律賓、貝里斯以及澳洲等，盼為參與學員建立一實質的國際交流網絡平台。原民會進一步說明，本次分組議題包括文化資產與數位科技、國際關係與區域結盟、氣候變遷與部落韌性及科技產業與民族發展等，各項議題結合在地也反映全球原住民族面臨的挑戰，講師安排也與部落、與國際交流政策及產業等具高度連結，盼具體實踐本次培力計畫之目標。