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▲狄鶯今（21）日出席恩師葉青的新書發表會，不畏低溫穿上水鑽裝秀火辣身材。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲葉青今年已經77歲仍舊充滿氣質，被發現整個人瘦了一圈。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲好友洪秀柱（左）也特別現身為葉青（右）站台。（圖／記者吳翊緁拍攝）

24歲星二代孫安佐一直以來爭議不斷，讓爸爸媽媽孫鵬、狄鶯十分操心，近來簽給新經紀人之後，努力改變自己，17日也已經入伍從軍。狄鶯今（21）日出席恩師葉青的新書發表會，不畏低溫穿上水鑽裝秀火辣身材，現場大跳電音神曲《阿嫂》，性感指數破表，然而一下台，狄鶯就發現自己的肩帶斷了，差點走光，讓她忍不住驚呼：「嚇死我了！」狄鶯曾是「葉青歌仔戲」當家花旦，不僅如此，更是葉青第一代學生，今日誠意十足到場力挺，儘管不接受採訪，她仍在拍照時自己擺出姿勢，曬出零贅肉的火辣身材，一點也不像已經62歲了，還在舞台上扭腰擺臀，活力四射表演舞曲《阿嫂》，頓時嗨翻全場，但結束後，狄鶯卻慌張跑下台，忍不住喊：「肩帶掉了啦！嚇死我。」成為意外插曲。葉青今年已經77歲仍舊充滿氣質，這次舉辦新書發表會，被發現整個人瘦了一圈，她坦言自己沒有刻意減肥，是因為吃2年素食，再配合排毒酵素，自然而然瘦下來，更自曝自己的體重巔峰是在5、6年前，166公分的她當時胖到67公斤，目前已經瘦到51公斤。被問及和楊麗花是否長年「王不見王」，她笑說：「沒有的事啦，今年才去她家吃飯。」對方甚至還問她說是如何瘦身的。葉青提及在台視和楊麗花的恩怨，透露當年會離開電視台，是因為不想放棄自己所追求的，她也感謝當時楊麗花給她機會，才會有機會到華視去開創歌仔戲，「很感謝很尊敬她。」葉青先前因為撞傷，導致左腳趾骨裂，因此在廈門舉辦見面會時都以輪椅代步，她也透露，那是因為醫生有特別交代她不能走太多路，如今已經好很多。