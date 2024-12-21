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立法院昨日日經過藍綠激烈肢體衝突，挑燈夜戰下三讀通過藍營強推的《財政收支劃分法》等三大法案修正，各縣市均增加預算分配。對此，行政院長卓榮泰今（21）日表示，「未來災害來臨行政院將無法協助，地方政府得自己面對。」對此，媒體人黃揚明表示，各類災害防救都是中央政府職權，「這種行政院長，真的讓人哭笑不得」。卓榮泰今日上午赴花蓮視察台鐵西小清水溪橋緊急復原工程，先是細數過去施政，接著提到，中央政府對每個縣市，尤其是對災害來臨時，都會快速、有效地幫地方解決問題，而他在這7個月以來，履行承諾每個月來花蓮一次，明年開始，他還希望來，但中央政府的體質，經過昨天立法院的表決後已經改變。卓榮泰表示，就憲政上而言，五院體制失衡、中央地方斷層、人民罷免的權利也斷線，未來要用什麼樣的面貌跟地方政府合作？必須要回去好好檢討跟盤整。話鋒一轉，若按照昨天在立法院通過的內容，未來颱風來臨，行政院也沒有任何能力到各個地方去；地震來臨，地方政府要自己非常勇敢面對，各種建設很多勢必要中途停擺，「我極端不願意這樣的事情發生」。黃揚明臉書表示，這種行政院長，真的讓人哭笑不得。他指出，各類災害防救都是中央政府職權，並附上災害防救法第三條第一項規定 :各種災害之預防、應變及復原重建，以下列機關為中央災害防救業務主管機關：一、風災、震災（含土壤液化）、火災、爆炸、火山災害：內政部。二、水災、旱災、礦災、工業管線災害、公用氣體與油料管線、輸電線路災害：經濟部。三、寒害、土石流及大規模崩塌災害、森林火災、動植物疫災：行政院農業委員會。四、空難、海難、陸上交通事故：交通部。五、毒性及關注化學物質災害、懸浮微粒物質災害：行政院環境保護署。六、生物病原災害：衛生福利部。七、輻射災害：行政院原子能委員會。八、其他災害：依法律規定或由中央災害防救會報指定之中央災害防救業務主管機關。