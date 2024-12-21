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▲陳先生透露，自己平時本來就喜歡非主流打扮，今天也特別戴鉚釘毛帽現身。（圖／記者朱祖儀攝）

▲有粉絲帶彩虹旗到場力挺張惠妹。（圖／記者朱祖儀攝）

▲張姓粉絲揹著原住民小包包到場，表示想聽〈因為你沒說〉。（圖／記者朱祖儀攝）

天后張惠妹今（21）日正式接棒周杰倫登上台北大巨蛋開唱，舉辦5場「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」，一路將嗨到跨年。第一天下午現場就湧入許多歌迷，也有許多歌迷帶著應援小物到場，像是彩虹旗、阿美族小包包等，還有一名粉絲透露，自己平時就喜歡穿非主流的衣服，今天來看演唱會，也特別戴著鉚釘毛帽和戰袍到場，不過他對於吸引阿妹注意比較沒信心，認為屆時應該會有比他更厲害的粉絲。陳先生今天穿著戰袍、頭戴鉚釘毛帽到場，和朋友任先生都是阿妹的粉絲，已經喜歡大約2、30年了，今天的衣服是特別網購來的。不過他沒有信心因此吸引到張惠妹，因為身邊還有很多厲害的變裝皇后也都很喜歡張惠妹，覺得會被別人比下去，不過若是可以許願點歌，他希望可以聽到〈我可以抱你嗎〉。一對女同志夫妻今日也特別帶著彩虹旗到場，她們透露，已經喜歡張惠妹將近30年，阿妹在台灣的演唱會她們幾乎都會全勤，還有一次高雄演唱會，因為她們當時在花蓮下班要趕過去，因此就直接搭飛機過去。這次為了張惠妹大巨蛋演唱會，4張門票加上周邊就花了3、4萬元，且每次也都會帶著彩虹旗到場，更期待阿妹今天一定要唱〈彩虹〉，「台灣一定要唱吧，她這麼挺！」另外，還有張姓粉絲身揹阿美族小包包到場，表示因為媽媽很喜歡張惠妹，因此自己耳濡目染也跟著喜歡張惠妹，已經喜歡大約10幾年了，這次搶到票就特別和朋友一起來看。他也說之前張惠妹「ASMR演唱會」台北場有唱〈因為你沒說〉，不過到了高雄場就沒有唱，因此今天特別期待阿妹可以唱一下〈因為你沒說〉，朋友則是想聽〈身後〉，因為覺得這首歌在描述家人朋友都是生命的過客，可以好好體會歌中的情感。