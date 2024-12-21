天后張惠妹今（21）日即將在台北大巨蛋舉行《ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會》演唱會，不少鐵粉期待不已，早早就在門口等候進場。不過，有網友提醒，看完演唱會後票券記得收好，因為可以領取400元夜市券和商圈券，在台北免費吃飽喝足，看演唱會之餘還能享受美食，讓許多人大讚超用心。
有網友在Threads上發文分享好康，表示：「有看阿妹演唱會可以去台北通登陸票號領夜市券和商圈券！」原來是台北市政府舉辦「大巨蛋歡慶聖誕YA」活動，只要持有張惠妹大巨蛋演唱會門票，並在台北通APP登錄票券編號，即可獲得400元折抵券。
400元折抵券分別為2張「100元商圈券」及2張「100元夜市券」，適用於台北市多個商圈及夜市，包括東區、西門、天母、公館、臨江、士林、饒河夜市等300多家特約店家。
活動官網指出，400元折抵券將於登錄後1天完成派券，前1000名登錄之門票，加碼再送100元商圈券，「年末最超值優惠活動，數量有限，送完為止！」此外，憑張惠妹演唱會票根，還可至特約店家兌換專屬優惠，包含胖老爹、起家雞、龜記等上百間人氣店家，可點此來瀏覽。
🟡張惠妹演唱會門票「400元折抵券」兌換方法
📌有台北通：進入台北通首頁活動Banner→輸入票券編號→上傳票券照片→即可完成登錄。
📌無台北通：進入活動官網點選「票券登錄」→輸入基本資訊→輸入票券編號→上傳票券照片→送出即可完成登錄。
📍登錄時間：即日起至2024年12月31日（二）
📍使用時間：2024年12月20日（五）至2025年1月19日（日）
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400元折抵券分別為2張「100元商圈券」及2張「100元夜市券」，適用於台北市多個商圈及夜市，包括東區、西門、天母、公館、臨江、士林、饒河夜市等300多家特約店家。
活動官網指出，400元折抵券將於登錄後1天完成派券，前1000名登錄之門票，加碼再送100元商圈券，「年末最超值優惠活動，數量有限，送完為止！」此外，憑張惠妹演唱會票根，還可至特約店家兌換專屬優惠，包含胖老爹、起家雞、龜記等上百間人氣店家，可點此來瀏覽。
🟡張惠妹演唱會門票「400元折抵券」兌換方法
📌有台北通：進入台北通首頁活動Banner→輸入票券編號→上傳票券照片→即可完成登錄。
📌無台北通：進入活動官網點選「票券登錄」→輸入基本資訊→輸入票券編號→上傳票券照片→送出即可完成登錄。
📍登錄時間：即日起至2024年12月31日（二）
📍使用時間：2024年12月20日（五）至2025年1月19日（日）