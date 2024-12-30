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▲菲律賓今年秋季發生史上首次「四颱並存」局面。（圖／翻攝自臉書「Earth Watch Weather Philippines」）

▲截至今年8月底，越南的外國直接投資(FDI)較去年同期成長7%，總金額超過205.2億美元，創近年新高紀錄。

▲Google宣布計劃斥資10億美元在泰國建造先進的資料中心。圖為Google旗下的AI聊天機器人Bard。（圖／美聯社／達志影像）

▲2024年東南亞十大重點新聞。（圖／NOWnews社群中心）

年接近尾聲，除了上半部提到的東南亞政壇大換血，今年東南亞也遇到半世紀以來最強颱風造成致命洪災，越南有超過人不幸身亡，菲律賓更在秋季個月內面臨個颱風，氣候變遷問題加劇。經濟方面則迎來高峰，越南外國直接投資額在今年突破億美元，創下新高，、輝達、亞馬遜和蘋果等跨國公司執行長也陸續拜訪東協，並且加碼投資東南亞。被封為今年最強的颱風萬宜（）在日登陸菲律賓，它是過去一個月內，菲律賓遭遇的第個颱風，此前五個颱風已導致至少人喪生、數十萬人失去居所，菲律賓在秋季短時間內一口氣碰上個颱風更刷新紀錄。個颱風中有個都在短短天內登陸菲律賓，包含銀杏、桔梗、天兔和萬宜颱風，頻率和強度都刷新歷史，詭譎天氣讓多名外國氣象專家發文表示：「菲律賓在天內遭遇個颱風，根本是前所未見。」颱風摩羯襲向越南，被認定為「年來最強颱風」，有超過萬用戶被斷電，首都河內市的交通更一度陷入癱瘓，颱風登陸後當地居民心有餘悸地表示，「已經很多年沒見過威力這麼大的颱風了」。越南中央水文氣象預報中心主任基姆（）表示摩羯是年來最強颱風，過去直接影響到越南的颱風相當罕見，且沒有一個強颱能與摩羯相比。颱風摩羯及隨後引發的洪水、土石流已造成越南超過人死亡及失蹤，河內市的紅河水位越過公尺，創年來紀錄。東南亞經濟崛起，受到中美貿易戰影響，越南成為供應鏈轉移的最大受惠國。截至今年月底，越南的外國直接投資較去年同期成長，總金額超過億美元，創近年新高紀錄。除了歐美、韓日加強投資越南，中國企業正在大幅增加在越南的投資，包括擴大業務或將生產線轉移到越南。這一趨勢在高科技、電子和汽車產業尤為明顯，這些產業對製造業人才的需求年增，專家更預測越南經濟將在未來十年蓬勃發展。今年多名跨國公司執行長拜訪東南亞各國，並宣布加碼投資，包括、輝達（）、亞馬遜、蘋果和微軟。宣布計劃斥資億美元在泰國建造先進的資料中心，強化其在東南亞的雲端運算和人工智慧基礎設施；另外亞馬遜也宣布計劃在新加坡投資億美元、在泰國投資億美元、在馬來西亞投資億美元，建設雲端運算基礎設施。微軟（Microsoft）執行長納德拉今年5月底在雅加達與印尼總統佐科威會晤後，宣布四年間投資將17億美元（約新台幣544億元），在印尼建設雲端運算和AI基礎設施，同時將在東南亞國家培訓250萬人使用AI技術。大廠輝達在今年月宣布泰國新投資，泰國商務部長表示，輝達將加入亞馬遜、和微軟等公司，到東南亞擴大發展，成為資料中心和元件生產的重要據點，主因是輝達期待多元化發展，不再深度依賴中國。美國總統大選在今年登場，共和黨川普在11月初的大選中，以312票vs.226票的選舉人票票數，大勝民主黨的賀錦麗，即將重返白宮，「川普2.0」勢必影響經濟處於上升階段的東南亞。川普在競選階段曾多次提倡「提高關稅」和「經濟制裁中國」，川普宣稱將對全球課徵10%到20%的普遍性關稅，而東南亞的影響將首當其衝。牛津經濟研究院的數據指出，柬埔寨是東南亞國家中對美出口比例最高的國家之一，有近40%的出口都流向美國；其次是越南，佔27.4%；泰國則為17%，這三國因此面臨較高的風險。川普當選新任總統無疑是對全球和東南亞在年末拋下一顆震撼彈，雖然東南亞將受關稅影響，但中國可能面臨更大困境，促使更多中國製造商將工廠移往東協，《日經亞洲》專家認為，隨著時間推移，東南亞可利用供應鏈轉移所產生的經濟效應，來減緩美國關稅的負面衝擊。