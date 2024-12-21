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▲佳娜一開始還對祖雄相當有信心，但看到性感的混血正妹在祖雄身邊大跳艷舞，當場爆氣。（圖／中天提供）

▲祖雄爆料佳娜愛吃醋，且超會記仇。（圖／中天提供）

節目《同學來了》將播出主題「辣妹貼身熱舞老婆盯著看，人夫們啊！你們hold得住嗎」，節目組特別準備腦波檢測儀要測試老公的定力，祖雄和佳娜受邀上節目接受殘酷挑戰。佳娜一開始還對祖雄相當有信心，但看到性感的混血正妹在祖雄身邊大跳艷舞，頓時醋勁大發，對著舞者氣喊：「這位小姐，妳不知道他有太太嗎？妳衣服脫什麼脫？」剛開始佳娜還信心滿滿表示：「他（祖雄）都不出門，24小時在我身邊，連他的朋友叫他出去，他都會先問我，我說不要，他就不去。」沒想到正式上場，看到祖雄被美女圍繞還是忍不住氣到不行，就連祖雄想上前安撫，也被佳娜狠狠拒絕，而腦波專家見現場情況尷尬，也趕緊幫忙打圓場，表示祖雄是全場男來賓中，定力表現最高的。祖雄也爆料佳娜超會記仇，「我一直以為她對我充滿信任，因為我去哪她都不會過問，後來有一次我在照顧小孩，她妹妹幫我拿手機給我，結果竟然直接解鎖，我嚇傻了，後來才發現她知道我的密碼，還把我的密碼跟她妹妹講。」祖雄也因此得知佳娜其實會偷看他的手機：「她每天都在看我的訊息，發現我沒有什麼不對勁後，就開始往我們認識以前的訊息開始查，然後就查到我跟一個女生的對話，那個女生問我『要不要去她家』，我說『我想一想』。」佳娜一聽立馬表示祖雄在說謊：「你不是這樣回答的，你是問『妳住哪裡』，渣男！」讓祖雄聽了很無奈：「這已經是8年前的訊息，那個女生住中山區，從此以後只要我開車經過中山區，她就會說：『你最愛的中山區，不然你在這邊下車，我去旁邊等你，等你忙完再來找我』。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。