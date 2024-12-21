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▲洪榮宏和夫人張瀞云合唱《夢中的愛人》。（圖／民視提供）

▲「優人神鼓」帶來世界級表演，同時宣傳紀錄片。（圖／民視提供）

節目《超級冰冰Show》由白冰冰、陽帆、台一線、郭忠祐以及蔡家蓁主持，本週大牌秀邀請到世界級台語歌神洪榮宏與老婆張瀞云來到節目。洪榮宏紅了一輩子，看似光鮮亮麗，但坎坷的人生經歷令人心疼，洪榮宏從小就被嚴格管教，當年紅透半邊天，卻因為婉拒去作秀惹怒黑道，被人用刀狠砍4刀，耳朵都掉一半，甚至引發氣胸，讓他陷低潮傷害自己，罹患憂鬱症。一開場洪榮宏、張瀞云手牽著手合唱《夢中的愛人》，現場冒出粉紅色泡泡，讓人只羨鴛鴦不羨仙，洪榮宏壓軸歌曲是和爸爸一起製作的經典歌曲《空思戀》，讓人驚豔。節目更是邀請到「優人神鼓」來到節目中，宣傳《非想非非想》優人神鼓紀錄電影，並帶來世界級的表演；伊祭．達道老師也以震撼又嘹亮的歌聲喚醒大地，感動現場所有人。提到被嚴格管教，洪榮宏說小時候在台上演唱，如果唱歌尾音如果拉不夠長、掌聲不夠大，都會被罰不能吃飯，他回憶19歲時請母親婉拒電話邀約，沒想到母親誠實回覆對方：「我兒子交代他很忙。」因此惹怒對方，導致他被扁鑽砍，身中4刀上，耳朵掉了一半，背部二刀還傷及肺部引發氣胸，讓他氣不足，難以喘氣。除此之外，洪榮宏更爆料，他16歲被打過一次，各種經歷加上種種因素，讓他罹患了憂鬱症，還染上酗酒惡習，讓媽媽操碎了心，他大起大落的人生讓全場聽到都驚呼連連也心疼不已。白冰冰說當年她也曾經被砍過，跟洪榮宏同病相憐，去探望洪榮宏的時候，看到洪媽媽為兒子禱告充滿愛與關懷，洪榮宏在媽媽、妻子的陪伴下迎來「蛻變和重生」，所以用這主題來歌頌這位世界級台語歌神，藉此來勉勵現在年輕人以及新的一輩。