我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國發會在台南市舉辦「臺灣數位遊牧簽證啟動儀式」。（圖／國發會）

國發會20日於台南市舉辦「臺灣數位遊牧簽證啟動儀式」，由國發會主委劉鏡清及台南市長黃偉哲共同出席，並由日本大阪市產業局創新中心代表長川勝勇、日本數位遊牧官民協進會副會長牧野裕貴(代表日向市長參與盛會）及韓國釜山市創意經濟革新中心代表金溶雨、濟州道經濟發展處代表張聖姬等官方代表親臨見證，宣示政府數位遊牧政策正式啟動，盼吸引全球數位遊牧人才匯聚臺灣。國發會指出，台南市被選為數位遊牧政策的啟動首站，象徵台灣積極迎接全球遠端工作的新潮流。台南市作為臺灣最早開發的城市，展現出中西文化交融的獨特魅力，並以「美食之都」著稱，擁有多樣的在地小吃，以及孔廟、安平古堡、四草綠色隧道等多個文化和自然景點，且已具完善之智慧城市基礎設施，讓數位遊牧人才能在工作之餘，盡情體驗在地風情，並為遠端工作者提供了理想的生活和工作平衡，期成為全球數位遊牧人才的首選城市。劉鏡清致詞時表示，今天的活動具有三個第一的象徵意義。首先是我國第一次啟動數位遊牧政策，明年一月將正式核發數位遊牧簽證，歡迎數位遊牧者來臺；再者是臺南成為我國第一個歡迎數位遊牧人才的城市；第三個第一是我國數位遊牧政策跨出國際化的第一步，有日本和韓國的朋友來共襄盛舉，未來我國也將持續強化與國際間之交流。劉鏡清並表示，台灣已具備吸引數位遊牧人才的兩大優勢，依據國際移民公司Global Citizen Solutions 2024年公布評比，臺灣具備亞洲第一的數位遊牧環境，且在生活條件、環境、美食和景點方面均備受國際肯定。另依據總統指示，我國已提出協助創新創業的計畫，每年將投入1,500億台幣支持創新創業發展，歡迎日韓等國際數位遊牧人才來來參與相關創業投資計畫，與台灣青年共同發展數位產業。台南市長黃偉哲表示，台南是臺灣第一個城市，更獲CNN選為2024最值得造訪的地點，沒來過臺南，可說不算到過臺灣！臺南是文化古都，自400年前開始與世界交陪的發展，讓這塊土地蘊含兼具豐富多元與獨特的臺灣文化底蘊，擁有史蹟建築、民俗節慶、文學藝術等豐富的文化資產，亦有珍貴多樣的自然生態及山水景致；臺南也是科技新城，南科、沙崙雙引擎形成完整的科技聚落，為全球頂尖高科技企業和人才提供了廣闊的發展空間。臺南市攜手國發會共同推動國際數位遊牧服務據點落腳臺南，實現「新舊融合、科技古都」之精神。誠摯邀請國內外各界友人，為臺南注入更豐沛的創新能量，共同打造臺南成為國際數位牧民的首選站點。本次活動除啟動儀式外，另規劃國際人才喜愛的微醺巴士、臺南觀光文化景點以及數位遊牧友善空間踩點等系列體驗活動，盼藉本次機會，讓受邀之各國貴賓及國內外數位遊牧人才共同體驗臺灣之美，並見證中央與地方齊心推動數位遊牧政策的決心。