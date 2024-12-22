年底衝業績，加上聖誕節、跨年聚會活動多，每天都需要來杯提神咖啡。7-11門市有咖啡第2杯10元，「LINE禮物」也有7-11咖啡買1送1電子票券；迎接聖誕節，萊爾富、美廉社、小北百貨都發動咖啡買一送一。此外，星巴克買一送一限時兩天登場，耶誕必喝的薄荷風味摩卡平均80元。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（12月22日至12月28日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜12月20日至12月22日
◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾中杯精品燕麥拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍門市｜12月20日至12月22日
◾濃萃美式第2杯10元，6折（原價50元、特價30元）
◾厚乳拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾熱珍珠焙火烏龍奶茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾熱四季春純奶青買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾熱純奶茶買2送2，5折（原價50元、特價25元）
📍APP｜12月21日至12月24日
◾好時經典可可4杯210元，7折（原價75元、特價53元）
◾中杯精品馥芮白／精品拿鐵4杯280元，7折（原價100元、特價70元）
◾香鑽水果茶4杯200元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾厚乳拿鐵4杯180元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶4杯170元，7折（原價60元、特價43元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾中杯熱好時經典可可買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜12月20日至2025年2月18日
◾花生圓圓醇奶39元，6折（原價65元）
📍門市｜12月18日至12月22日
◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾特大杯冰荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡星巴克
星巴克買一送一又來了！12月23日、24日連續兩天是「好友分享日」，當天上午11時至晚間8時到全台門市，買大杯以上就可買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍門市｜12月22日、28日、29日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜12月19日至12月25日
◾中杯特濃美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾中杯香橙美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
📍門市｜12月24日至12月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯茶歐蕾系列買1送1，5折（原價50元起、特價25元起）
活動品項：台茶18紅玉茶拿鐵60元／凍頂烏龍茶拿鐵60元／炭焙鐵觀音拿鐵60元／阿華田草莓巧克力歐蕾60元／紅茶拿鐵55元／巧克力歐蕾50元，價格不同以2件5折計。
📍APP｜12月11日至2025年1月7日
◾中杯特濃美式16杯449元， 6.2折（原價45元、特價28元）
◾中杯特濃拿鐵12杯449元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯風味茶系列10杯449元，6.9折（原價65元、特價45元）
加送野生喵喵怪彈片收納包／手機手腕帶任1件。
🟡OK超商
📍門市｜即日起至12月31日
◾茗京萃紫蘇飲39元，7.1折（原價55元）
◾茗京萃百草甘39元，7.1折（原價55元）
◾阿華田摩卡拿鐵7折（原價65元、特價46元）
◾阿華田經典7折（原價50元、特價35元）
🟡美廉社
📍APP｜12月11日至2025年1月7日
◾中杯熱喬名精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
📍門市｜12月20日至12月25日
◾中杯熱喬名精品迦納可可29元，5.3折（原價55元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶29元，5.8折（原價50元）
🟡小北百貨
📍門市｜12月25日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
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📍門市｜12月20日至12月22日
◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾中杯精品燕麥拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍門市｜12月20日至12月22日
◾濃萃美式第2杯10元，6折（原價50元、特價30元）
◾厚乳拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾熱珍珠焙火烏龍奶茶第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾熱四季春純奶青買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾熱純奶茶買2送2，5折（原價50元、特價25元）
📍APP｜12月21日至12月24日
◾好時經典可可4杯210元，7折（原價75元、特價53元）
◾中杯精品馥芮白／精品拿鐵4杯280元，7折（原價100元、特價70元）
◾香鑽水果茶4杯200元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾厚乳拿鐵4杯180元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶4杯170元，7折（原價60元、特價43元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾中杯熱好時經典可可買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜12月20日至2025年2月18日
◾花生圓圓醇奶39元，6折（原價65元）
📍門市｜12月18日至12月22日
◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾特大杯冰荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡星巴克
星巴克買一送一又來了！12月23日、24日連續兩天是「好友分享日」，當天上午11時至晚間8時到全台門市，買大杯以上就可買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍門市｜12月22日、28日、29日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜12月19日至12月25日
◾中杯特濃美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾中杯香橙美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
📍門市｜12月24日至12月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯茶歐蕾系列買1送1，5折（原價50元起、特價25元起）
活動品項：台茶18紅玉茶拿鐵60元／凍頂烏龍茶拿鐵60元／炭焙鐵觀音拿鐵60元／阿華田草莓巧克力歐蕾60元／紅茶拿鐵55元／巧克力歐蕾50元，價格不同以2件5折計。
📍APP｜12月11日至2025年1月7日
◾中杯特濃美式16杯449元， 6.2折（原價45元、特價28元）
◾中杯特濃拿鐵12杯449元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯風味茶系列10杯449元，6.9折（原價65元、特價45元）
加送野生喵喵怪彈片收納包／手機手腕帶任1件。
🟡OK超商
📍門市｜即日起至12月31日
◾茗京萃紫蘇飲39元，7.1折（原價55元）
◾茗京萃百草甘39元，7.1折（原價55元）
◾阿華田摩卡拿鐵7折（原價65元、特價46元）
◾阿華田經典7折（原價50元、特價35元）
🟡美廉社
📍APP｜12月11日至2025年1月7日
◾中杯熱喬名精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
📍門市｜12月20日至12月25日
◾中杯熱喬名精品迦納可可29元，5.3折（原價55元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶29元，5.8折（原價50元）
🟡小北百貨
📍門市｜12月25日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）