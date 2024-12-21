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▲內政部次長董建宏蒞臨並感謝2,337位志工夥伴們，長期投入國家(自然)公園生態保護、環境教育推廣、步道巡查維護及解說等工作，奉獻自身專業等。（圖／內政部）

內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處今（21）日舉辦為期3天的「震後重生˙愛在太魯閣」─2024年臺灣國家(自然)公園志工聯盟大會活動。內政部次長董建宏蒞臨並感謝2,337位志工夥伴們，長期投入國家(自然)公園生態保護、環境教育推廣、步道巡查維護及解說等工作，奉獻自身專業，守護臺灣珍貴的自然資產，同時也希望藉由志工團體的力量，讓花蓮在0403地震後有不一樣的機會和開始。董建宏表示，今（113）年適逢國家公園署成立週年，志工聯盟大會選在災後太魯閣舉辦，別具意義。國家公園署的成立，象徵著政府在國土保育政策方面邁入新的里程碑，也預示著國家公園將承擔更多的社會責任；臺灣國家(自然)公園擁有多樣性的物種、獨特的地景地貌、豐富的文化，以及對生態保育的堅持，這些都需要透過志工夥伴的介紹，向社會大眾及全世界傳遞國家公園的美好，讓更多人關注並守護臺灣的自然資產。董建宏指出，為強化災後復原量能，以及深化國家公園夥伴關係，這次志工聯盟大會特別安排北花蓮山海永續小旅行遊程體驗，活動包括走讀太魯閣周邊聚落的文化資產，並邀請太魯閣族耆老為志工夥伴們進行祈福儀式，同時也讓所有志工體驗原生植物種子採種活動，將辛苦採集的種子播撒在裸露邊坡，作為防止外來植物入侵的先鋒，以恢復山林生機，相信藉由「為太魯閣做一件事」的實踐，不僅能讓全體志工們共同參與震後復原工作，也能享有守護山林的獨特體驗。董建宏強調，內政部會持續投入資源，協助太魯閣的重建與復育，另國家公園署也會積極推動SDGs永續發展目標，讓我們的國家公園不僅是美麗的風景區，更是生態保育的典範，同時也期許國家(自然)公園志工聯盟持續透過定期交流活動凝聚各管處志工的向心力，為推動國家公園業務共同努力。今日出席貴賓，包含內政部次長董建宏、國家公園署代理署長陳貞蓉、保安警察第七總隊第九大隊大隊長林元通、各國家公園管理處長及各國家公園志工聯誼會會長、志工與同仁共同參與。