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▲克絲汀鄧斯特由於《魅力四射》大賣而走紅，順勢搶下《蜘蛛人》系列女主角寶座。（圖／摘自IMDb）

▲俏麗的伊莉莎杜舒庫來台宣傳《魅力四射》，表現也算討喜，可惜片子的台灣票房還是沒衝上去。（圖／摘自IMDb）

啦啦隊女神是台灣演藝圈近年來的熱門話題焦點，高人氣者如林襄、籃籃、峮峮等，除了為球隊應援外，也在綜藝節目亮相，甚至跳上大銀幕。提到關於啦啦隊的電影，最經典的莫過於美國拍攝的《魅力四射》系列，不但以「小兵立大功」之姿拿下3週全美票房冠軍，也出了好幾部續集，不過台灣片商曾請片中第二女主角伊莉莎杜舒庫來台宣傳，台灣觀眾的反應卻不特別熱烈。《魅力四射》描述從學姐手中接下隊長大任的女孩，碰上有人練習時受傷、需要找人替補，以及發現他們過去比賽中拿下冠軍的舞步竟是抄襲別的學校等傷腦筋的情況，擔憂全隊在她手上丟掉冠軍，但後來卻真正明白了何謂比賽的運動精神。全片青春熱血又幽默逗趣，女主角克絲汀鄧斯特雖是童星出身，但一舉成名的《夜訪吸血鬼》卻是很陰沉的演出，使得她扮了一堆「超齡小大人」，直到進入少女時期才開始轉向甜美、陽光的戲路，《魅力四射》賣座，她的行情急升，才順勢擠下一堆女偶像，搶到《蜘蛛人》系列女主角的寶座。儘管歐美校園電影在台灣始終票房很難拉高，片商還是決定和香港一起請主要演員來亞洲宣傳，可惜克絲汀那時已排不出空檔，只有女二伊莉莎杜舒庫能夠來，而她在台灣也玩得頗為開心，西門町、龍山寺、故宮博物院都去了，也看了中醫、嚐了「阿宗麵線」，差點想體驗騎機車，然而沒駕照、只得作罷。伊莉莎來台自然有配合影片內容，欣賞松山工農的啦啦隊表演，也突襲戲院，和剛看完片子的觀眾見面，讓他們非常驚喜。只是她在宣傳活動中表現雖佳，當年的台灣觀眾還是沒有踴躍去戲院捧場。沒有人猜得到，多年後啦啦隊在台灣掀起那麼多的話題，也許《魅力四射》近年才推出，台灣票房會好上好幾倍？