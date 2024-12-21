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知名海外反共網紅「李老師不是你老師」18日宣布發行虛擬貨幣迷因幣，聲稱為讓團隊能夠長期運作，引發網路論戰，因迷因幣發行後，市值直接衝上3000萬美元，後又大幅滑落至400萬美元（約台幣1.3億），隨即就遭質疑這是「割韭菜」的行為。根據自由亞洲電台等媒體報導，李老師不是你老師本名李穎，在社群平台X上擁有187萬追蹤者，他在「李老師不是你老師」以及小號「Li」帳號的X上發文宣布已在 Solana 鏈上發行迷因代幣$LI，19日市值直接衝上3000萬美元（約台幣9.8億），24小時漲幅達13580%。李穎在社群小號表示，$LI的發行獲得空前成功，「即使受大盤下跌拖累，但此刻$LI依然保持近千萬（美元）的市值，還是令我驚訝」。然而，19日到20日這兩天，$LI幣價格不斷下跌，20日下午市值跌至400萬美元，部分平台甚至將$LI幣標註為詐騙或高風險貨幣交易。對於創立虛擬貨幣的原因，李穎表示，未來將以基金會架構，透過多簽錢包管理基金會的支出，確保基金會的去中心化，以完全公開透明的方式進行運作，他提到，「只是一天的時間，我們現在有了一個基金會。一個屬於我們海外的中文社群、我們自己治理的一個基金會，然後我們可以用這筆錢去幫助更多的海外的人」。李穎宣稱將用這筆維持團隊和助力海外中文文化社區發展，但作法引來質疑，被嘲諷「反共是門好生意」，甚至海外異議人士也給予譴責，流亡德國的白紙運動青年黃意誠在X平台PO文發出「我與李穎割席的聲明」，他認為，李穎是受到背後技術團隊的誘惑與操控，他研判幕後團隊最後將會捲款逃走，李穎可能完全拿不到錢。