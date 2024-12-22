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▲新血陸續打出雛形，巫師需要盡速決定Poole去留問題。（圖／美聯社／達志影像）

▲鵜鶘全隊深陷傷勢陰霾，戰績不符預期。（圖／美聯社／達志影像）

▲76人以雙星為主的組隊思維，在遭遇傷痛後頓失重心。（圖／美聯社／達志影像）

▲由Flagg為首的2025年梯，被譽為20年來最強一屆選秀梯次。（圖／美聯社／達志影像）

隨著NBA季中錦標賽畫下句點，代表各隊也剛打完約4分之1場次，幾家歡樂幾家愁，對比前段排名球隊為了爭冠努力，本季依舊有幾支球隊深陷泥淖中，不僅戰績慘淡、全隊壟罩在傷勢迷霧中，甚至連休息室氣氛都異常詭譎。以下挑選出3支球隊，一起來看看他們到底有多「慘」！戰績：4勝21敗（東區第15）本篇發布當日（12月22日），巫師隊戰績為4勝21敗，全聯盟墊底。期間一波16連敗讓巫師戰績徹底跌落谷底，整個11月1場未贏更寫下難堪紀錄，攤開數據，巫師團隊攻守效率值皆在聯盟敬陪末座，幾乎可以說，現階段巫師是真的想贏都贏不了。但巫師開季前就可以預料到戰績慘淡，處於重建期的他們，本季以練新兵為主，如以這個角度出發，實際上他們正走在正確道路上。來自法國的新科榜眼Alex Sarr，開季攻守兩端稚嫩表現，顯見他離頂級二、三當家的期待還有一大段路要走，但近期逐漸適應聯盟強度，二年級生Bilal Coulibaly目前全數以先發出賽，數據成長到12.8分、5.5籃板、3.4助攻、1.5抄截與0.8火鍋，讓人看到全能頂級側翼雛型，另外季前分別以首輪14順位、24順位選進的Carlton Carrington與Kyshawn George，菜鳥年即打出可期待身手，算是意外驚喜。對巫師而言，本季更重要工作在於Kyle Kuzma、Jonas Valančiūnas何時能順利出售，以及盡速確定Jordan Poole去留問題，以期換回更多未來資產。戰績：5勝23敗（西區第15）近幾季的鵜鶘，陣容具有搶到季後賽席位競爭力，無奈總受到傷勢困擾，本季戰績更是爛到西區墊底，基本無望挑戰季後賽。本季鵜鶘找來明星後衛Dejounte Murray，搭配原有陣容，進攻空間顯得相當擁擠，這也是鵜鶘自確認以Zion Williamson為建隊主軸後，再一次失敗實驗。每年都對主力陣容進行調整，依舊難以磨合出「Williamson時代」贏球模式，本季後勢必又再將經歷一次陣容重組。根據前段時間NBA資深記者Marc Stein報導，鵜鶘全隊僅有雙側翼Herb Jones、Trey Murphy III以及菜鳥中鋒米希Yves Missi為非賣品，包含主力Williamson、Brandon Ingram、Murray與CJ McCollum都被擺上貨架，此舉是否代表鵜鶘已經放棄以Williamson為核心建隊思維，值得持續關注。戰績：9勝16敗（東區第12）開季前，Paul George風光降臨費城，76人再一次位列爭冠隊伍中，然後就沒有然後了。George與當家球星Joel Embiid打打停停表現，導致以巨頭為主、搭配一眾角色球員的建隊方針大亂，甚至傳出另位球星Tyrese Maxey不滿老大哥Embiid遲到態度，休息室氣氛搞得一團亂，季初打出年度最佳新秀身手的「抖音少年」Jared McCain作為全隊唯一亮點，卻遭遇重傷賽季近乎提前關機。儘管Embiid近日在遭遇臉部骨折，預計缺戰一周傷勢下，僅休1場就意外重返賽場，試圖拉抬球隊氣勢，9勝16敗戰績以目前時間點來說，也絕對還有機會像上季一樣挑戰附加賽，但76人做為開季前爭冠勁旅，如今卻變成為了附加賽努力，已經說明本季終將以失敗收場。對於本季這些排名靠後的球隊來說，展望2025年選秀絕對是來年最重要的目標。這是高天賦與即戰力兼具的超級大年，甚至被譽為20年來最強一屆。由「美國之子」Cooper Flagg領銜，名宿之後、名將Ron Harper之子Dylan Harper在NCAA打出宰制表現，此外Flagg杜克隊友Ace Bailey高砲臺天賦也讓各隊垂涎三尺，效力貝勒大學的體能怪VJ Edgecombe、德州大學得分王Tre Johnson與法國天才控衛Nolan Traore同樣被評為進入前5順位水準，且每一位都是足以被作為核心養成的未來之星。這些NBA弱旅或許已經開始期待2025年選秀日當夜，因為撥雲見日的那天終將到來。