我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《拳上2024》今（21）日晚間在小巨蛋開打，最終「蹦闆」呂育銓以59:55擊敗「亞洲統神」張嘉航，評審判定蹦闆獲勝。（圖／記者李政龍攝）

《拳上2024》主秀「統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓今（21）晚開打，在大戰6回合後，評審以比分59:55，宣布蹦闆擊敗統神。但賽後統神不滿判決依據，直言自己無法接受。在進入賽後記者會的會場時和蹦闆人馬發生衝突，頭部被偷襲，警察進來向統神問話、並調閱監視器，準備找到攻擊的人員。這一場比賽相當精彩，進入到台北小巨蛋的觀眾人潮眾多，且相當激情地支持各自的對象，「統粉」明顯數量更多，整場大喊：「統神加油！」，雙方打滿了6回合，拳拳到肉，最終判定蹦闆獲勝。被問到比賽後面幾回合是否累了？統神回嗆說：「對方也負荷不了阿，我沒有一拳被打退，判我輸有沒有邏輯啊？我把他鼻血打出來，判我輸合理嗎？」統神賽後直言不服氣，蹦闆陣營要他兌現50萬賭注的承諾，他則直接說：「（50）會給你啦乞丐！」更表示這是一場不公平的的判決，對此相當不滿。雖然不滿判決，不過統神賽後仍然稱讚蹦闆打得不錯，不過仍強調應該是自己該贏，「他的體力跟我差不多，我覺得我打得比他好一點。可能我們都是拳擊外行，我們（的人）都是覺得我贏，我是真的不能接受。」「裁判是專業的，我們一定尊重專業，但我只是想知道到底判的，可能裁判覺得我挨的拳比較多，但他比較輕阿，胖子的優勢就是抗打擊嘛，我被打我沒有退啊！希望他們能夠提出判斷依據，如果是挨拳多，我真的不能接受。」統神如此說道。賽後統神在進入記者室時，突然和蹦闆人馬發生衝突，頭部被打到，他痛批：「可以把這些8+9趕出去嗎？我有說我沒輸嗎？我只是問有沒有黑箱，我覺得這算是合理的。以我的角度來說，我體重跟他差很多，剛剛蹦闆被我打到無法出手，我每一拳都要有還擊，不能理解裁判判我說。我也沒我說輸，結果他們就罵我賴皮。」之後警察也進來終止記者會，詢問統神相關的問題，還要調閱監視器看打人的人是誰，結果訪問草草結束，雙方後續是否會提告訴，仍有待各自發聲。