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來自北美IMG學院的籃球副總監Neil Christie與助理教練Kimrossi Taylor，日前應中華民國國民小學體育總會（國小體總）之邀，抵達台北舉辦了一場原汁原味的北美籃球Showcase訓練營，為台灣青少年籃球運動注入全新能量。作為IMG學院籃球計畫的助理教練，Taylor表示：「IMG有部分訓練名額提供給潛力青少年，希望這次能發掘台灣有天賦、願意突破自我的球員。」本次活動吸引來自全台多地的27位優秀小球員參與，包括新北安坑國小、高雄仁武國小、新北安康國中、台中立人國中、高雄道明高中、美國學校等。國小體總理事長陳煥修表示，邀請Taylor來台，是因為在國際賽事中見識到IMG訓練系統的專業與細膩，感受到國內青訓模式的不足，因此促成合作，未來希望能提供台灣菁英球員到IMG接受完整培訓與學業支持的機會。參與球員對Taylor的訓練方式讚不絕口。IMG學院被譽為全球最優秀的學生運動員培養學校，不僅在籃球方面獨領風騷，還在棒球與高爾夫球等項目提供專業訓練。學院擁有世界級的硬體設施與教練團隊，並設計出均衡發展學業與體育的課程體系。未來，國小體總計畫與IMG進一步擴大合作，為台灣青少年提供更多進入國際頂級運動環境的機會。