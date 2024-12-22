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113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第三階段，健行科大主場迎來連續兩場別具意義的「師徒對決」。健行先以100：76輕取由前助教范志雲執教的北市大學；之後再度對陣另一位昔日愛徒、黎明學院總教練吳建龍，最終以81：73驚險取勝，開季豪取9連勝，與衛冕軍政治大學並列榜首。健行對陣黎明的比賽精彩激烈。黎明憑藉史魯齊的火熱手感，上半場以47：45領先健行，第三節更一度擴大優勢至8分。然而，健行在第四節展現強大逆轉能力，憑藉隊長劉丞勳的穩定表現與外援史密斯的內線發揮，單節打出19：10的攻勢，成功反超比賽。劉丞勳全場貢獻20分、4籃板、3助攻、4抄截，並在第四節砍下關鍵7分，成為球隊逆襲的核心人物。外援史密斯則繳出17分、14籃板的「雙十」成績，陳威宇三分球10投中4拿下14分，同樣功不可沒。，但末節僅得3分，未能延續手感，最終未能帶隊完成逆襲。健行總教練劉孟竹賽後感慨地表示：「史魯齊的表現值得肯定，他是個有態度、有決心的球員。過去的教練與球員關係是成長過程中的一部分，看到他在黎明的進步，我非常欣慰。」黎明總教練吳建龍也對愛將表現表示滿意，但指出：「關鍵時刻需要球星站出來，史魯齊還需要學習如何在壓力下穩定輸出，這將是他未來需要突破的方向。」