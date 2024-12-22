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2024年霹靂舞世界錦標賽（WDSF World Breaking Championship）在中國成都圓滿落幕，台灣霹靂舞國手孫振在激烈的比賽中以第6名完賽，不僅刷新個人世錦賽最佳成績，也再度為台灣霹靂舞書寫歷史新頁。在此次世錦賽中，孫振克服重感冒帶來的身體不適，展現堅韌意志。64強戰中，他先後擊敗德國B-Boy Vic與比利時B-Boy Djibril，順利挺進16強。孫振回顧與Lithe-ing的16強對決時表示：「心裡只想著『就尬吧，是時候把他拿下來了！』比賽過程完全按照預期，自然地執行出計畫，能在對手主場贏下對戰首勝，真的很值得。」從巴黎奧運站上國際舞台，到今年取得Outbreak世界冠軍頭銜、上海一級公開賽獎牌，再到此次世錦賽第6名，孫振的2024年堪稱「突破性的一年」。談及這一年的成績，他表示：「現在的心態就是放鬆跳舞，把每場比賽當成突破自己的機會，減輕壓力後反而跳得更好。」隨著世錦賽結束，孫振的目標已鎖定明年的亞洲資格賽，爭取2025年成都世界運動會的參賽門票。此次比賽中，日本選手Issin和Shigekix包攬金銀牌，已確定晉級世運會，而孫振的主要對手將是中國的X-Rain與Lithe-ing。對此，他表示：「本場比賽給了我更多信心，相信能夠在世運會的舞台上展現台灣的能量。」「振」盪世界 延續台灣力量 孫振以積極的態度為2024年賽季劃下句點，未來將持續參與各大國際賽事，堆疊經驗並提高能見度。他表示，作為Outbreak Europe的衛冕軍，他期待在明年暑假接受來自世界舞者的挑戰，並以穩定的心態迎接2025年世運會的關鍵一戰，讓世界感受到台灣霹靂舞的強大韌性與力量。