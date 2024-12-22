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台股跌破半年線位置，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，本週全球央行召開會議，其中聯準會（Fed）鷹派降息暗示2025年降息兩碼，為9月預估次數的一半，以及日央的利率按兵不動，增添投資市場的觀望氣氛，但12月與第4季向來為上漲機率高的月份，預估年底仍以類股輪動維持多方格局。台股週五尾盤重挫，終場收在22510.25點，下跌422點，跌幅-1.84%，一口氣跌破半年線。雖然時序接近聖誕假期，但本週外資賣超台股529.38億元，連兩週賣超且金額擴大，自營商也調節286.91億元，同樣連續兩週減持，投信法人則是買超金額縮小至10.22億元，三大法人合計賣超806.07億元。展望2025年，杜欣霈指出，台股已連續2年單年度大漲近3成，若計算AI於台股兩年累計最大漲幅，更是達93%之多。雖然AI仍將主導2025年的台股投資，且在新平台發表後將持續帶動供應鏈等外溢效應，挹注相關中小型企業股價漲勢，但由於近2年大盤漲幅已高，且回顧歷史川普為美國總統時所帶給市場的不按牌理出牌洗禮，預期2025年行情走勢趨於震盪。至於台股AI概念股近期籌碼鬆動，杜欣霈認為，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期接受外媒專訪時，特別強調GB200滿載生產，並表示最新Blackwell平台伺服器在推理過程中，兼顧高效和節能，效能大增30倍，預期2025年延續AI發展熱潮帶動下，AI供應鏈仍是長線科技股投資主軸。選股上，杜欣霈建議，AI供應鏈仍值得長期持有，可續抱AI相關零組件、擇優且尋找股價低位階之成長產業布局，科技股以伺服器、規格升級IC設計、光通訊、邊緣運算相關、散熱零組件為主軸，傳產類股則可以半導體級特化、紡織製鞋、重電、汽車零組件等。