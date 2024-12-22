湖人喜奪3連勝！洛杉磯湖人今（22）日持續作客沙加緬度國王，球隊老大哥「詹皇」 LeBron James，轟下全場最高的32分，外加7籃板、6助攻、4抄截，幫助湖人終場以103：99險勝國王，收下近期的3連勝。此外，詹皇例行賽得分超過10分的場次來到1510場，超越傳奇球星「天勾」賈霸（KareemAbdul-Jabbar）的1509場，成為NBA歷史第一人。
詹皇聯手Russell轟52分 國王苦吞2連敗
比賽開局，湖人就開啟猛烈攻勢，一度取得17：7的大幅領先，但國王靠著DeMar DeRozan的數波進攻得手，逐漸將比分拉近，首節打完湖人僅以31：26領先。進入第2節後，詹皇節攻下11分，而國王則是用外線火力回擊，持續咬住比分，半場結束，湖人56：53國王。
雙方後續比分呈現拉鋸戰，直到終場結束前倒數1分鐘，國王內線大將Domantas Sabonis一次進算加罰，將比分追到只有2分差。湖人雖然後續多波進攻都失手，但先後靠著Anthony Davis、八村壘鞏固住進攻籃板，再由Austin Reaves的2罰將比分拉開，最終就以103：99驚險擊敗國王。
本場比賽，詹皇攻下全隊最高32分，外加7籃板、6助攻、4抄截，攻守方數據全能，雖然全場外線8投僅1中，但整體命中率仍維持在5成42，板凳出發的D'Angelo Russell，共13投7中，貢獻20分，Anthony Davis則是拿下10分、15籃板。
另一方面，國王的De'Aaron Fox拿下31分、5籃板以及7助攻，Domantas Sabonis則是繳出19分、19籃板，接近「雙二十」的表現，可惜未能幫助球隊贏球，面對湖人吞下2連敗。
值得一提的是，在本場過後，詹皇例行賽得分破10分的比賽，推進至1510場，正式超越名人堂傳奇「天勾」賈霸（KareemAbdul-Jabbar）的1509場，成為史上第一人。
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比賽開局，湖人就開啟猛烈攻勢，一度取得17：7的大幅領先，但國王靠著DeMar DeRozan的數波進攻得手，逐漸將比分拉近，首節打完湖人僅以31：26領先。進入第2節後，詹皇節攻下11分，而國王則是用外線火力回擊，持續咬住比分，半場結束，湖人56：53國王。
雙方後續比分呈現拉鋸戰，直到終場結束前倒數1分鐘，國王內線大將Domantas Sabonis一次進算加罰，將比分追到只有2分差。湖人雖然後續多波進攻都失手，但先後靠著Anthony Davis、八村壘鞏固住進攻籃板，再由Austin Reaves的2罰將比分拉開，最終就以103：99驚險擊敗國王。
本場比賽，詹皇攻下全隊最高32分，外加7籃板、6助攻、4抄截，攻守方數據全能，雖然全場外線8投僅1中，但整體命中率仍維持在5成42，板凳出發的D'Angelo Russell，共13投7中，貢獻20分，Anthony Davis則是拿下10分、15籃板。
另一方面，國王的De'Aaron Fox拿下31分、5籃板以及7助攻，Domantas Sabonis則是繳出19分、19籃板，接近「雙二十」的表現，可惜未能幫助球隊贏球，面對湖人吞下2連敗。
值得一提的是，在本場過後，詹皇例行賽得分破10分的比賽，推進至1510場，正式超越名人堂傳奇「天勾」賈霸（KareemAbdul-Jabbar）的1509場，成為史上第一人。