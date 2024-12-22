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湖人喜奪3連勝！此外，詹皇例行賽得分超過10分的場次來到1510場，超越傳奇球星「天勾」賈霸（KareemAbdul-Jabbar）的1509場，成為NBA歷史第一人。比賽開局，湖人就開啟猛烈攻勢，一度取得17：7的大幅領先，但國王靠著DeMar DeRozan的數波進攻得手，逐漸將比分拉近，首節打完湖人僅以31：26領先。雙方後續比分呈現拉鋸戰，直到終場結束前倒數1分鐘，國王內線大將Domantas Sabonis一次進算加罰，將比分追到只有2分差。，板凳出發的D'Angelo Russell，共13投7中，貢獻20分，Anthony Davis則是拿下10分、15籃板。另一方面，值得一提的是，在本場過後，詹皇例行賽得分破10分的比賽，推進至1510場，正式超越名人堂傳奇「天勾」賈霸（KareemAbdul-Jabbar）的1509場，成為史上第一人。