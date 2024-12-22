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▲Sam不忘發文大讚阿妹，字裡行間滿是愛意。（圖／Sam IG）

▲Sam「海巡」歌迷分享的張惠妹的貼文，甜蜜留言大讚：「正妹」。（圖／Sam Threads ）

▲Sam近期不僅頻繁發文幫女友宣傳，還在粉絲PO出與張惠妹有關的貼文下方留言。（圖／Sam Threads）

▲張惠妹和男友Sam愛情長跑13年，男方經常跟著她南征北討。（圖／聲動娛樂）

天后張惠妹（阿妹）昨（21）日在台北大巨蛋舉辦「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡迴演唱會，許多藝人好友紛紛到場朝聖，包括羅志祥、徐若瑄等人都現身力挺，而與阿妹穩定交往13年的調酒師男友Sam（姚善鏞）更是沒有缺席，與阿妹的家人坐在包廂內一同欣賞演出，而事後Sam還在IG限時動態中PO出阿妹的背影，大讚「連走路都美的女人」，閃瞎眾人。Sam日前就有在IG預告將會5場全勤，全力支持阿妹演唱會，昨晚他與阿妹高齡88歲的媽媽與其他親友們一起坐在包廂內為女友加油。演唱會結束後，Sam在IG限時動態中曬出阿妹在舞台上走路的片段，雖然僅是背影，他還是甜蜜誇讚：「連走路都美的女人。」短短8個字就能感受到對阿妹滿滿的愛意。事實上，自從張惠妹確定登上台北大巨蛋舞台，Sam就頻繁地發文幫女友宣傳，還經常在Threads上「海巡」，在粉絲PO出與張惠妹有關的貼文下方留言：「好聽」、「好美」、「太棒了！」令歌迷直呼太甜了。