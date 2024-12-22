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▲「如履的電影筆記」以網紅需要流量這點來看，認為其實是統神贏爛了。（圖／翻攝自臉書「如履的電影筆記」）

▲統神、蹦闆6局打好打滿，最終由蹦闆獲勝，統神相當不服氣，怒嗆評審沒邏輯。（圖／記者李政龍攝）

網紅「蹦闆」呂育銓在《拳上2024》中打贏「亞洲統神」張嘉航，由於統神的體重較重，很多人都以為他會贏，他在賽後也大喊不公，臉書粉專「如履的電影筆記」在賽後分析雙方戰力，下了結論，以網紅需要流量來看，其實是統神「贏爛了」。「如履的電影筆記」在臉書寫下賽後感言，提及整場比賽統神瘋狂大動作輸出，「蹦闆就是全程抱頭找機會出拳，蹦闆分數比較高是肯定的，最後判定他贏也非常合理，還是要搞清楚，這不是在打正式比賽啊，。」他再度提及，「以網紅必須以流量為重的角度來看，除了全程進攻之外，統神最成功的就是。」最後「如履的電影筆記」提到關鍵，蹦闆的確是贏了50萬，但又怎樣，「我統神一個胖子能夠撐完全場18分鐘，最後還把你打到流鼻血 在網路風向上誰贏誰輸？這光看現場觀眾的反應就知道了啊。」不少網友也贊同留言，「蹦版贏了比賽，統神贏了民心」、「本來兩個都不喜歡，但是我現在支持統神」、「都是為了流量在打的，統神就靠這波再站起來」。