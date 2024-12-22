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▲《拳上2024》今（21）日晚間在小巨蛋開打，最終「蹦闆」呂育銓以59:55擊敗「亞洲統神」張嘉航，評審判定蹦闆獲勝。（圖／記者李政龍攝）

▲Loco一出場就被直播區的網友罵翻。（圖／翻攝自threads）

網紅「亞洲統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓昨（21）日展開《拳上2024》擂台對決，開打前氣氛就一觸即發，雙方打滿6回合3分鐘，最終由蹦闆險勝，統神卻在後台和蹦闆人馬爆發激烈衝突，現場一片混亂。而中場表演嘉賓Loco也受到討論，他一登場就被直播區的網友罵翻，甚至有人到他IG轟：「唱X小！」對此，也有人無奈曝光Loco的身分竟是韓國知名饒舌歌手，「拳上觀眾素質真的非常差。」韓國饒舌歌手pH-1與Loco受邀在《拳上2024》中演出，主辦單位台灣格鬥運動股份有限公司執行長顏宥騫先前透露，會邀請這些饒舌巨星是因為自己喜歡聽嘻哈音樂，希望今年能來點不一樣的，這也是pH-1與Loco在韓國解嚴後的第一場演出，然而如此珍貴的機會卻不被觀眾珍惜，由於是在對決白熱化時 Loco上陣演出，直播有很多觀眾都十分不耐煩。Loco一出場，許多網友狂刷留言表示：「這是什麼咖」、「沒錢請別人了嗎」、「超難聽，不知道在唱什麼數來寶」、「不管他是誰，真的蠻難聽的」，甚至有網友到Loco的社群平台IG留言砲轟：「不要再唱了，沒有人想聽你唱歌」、「大家都來看統神，你在唱X小」等話，讓不少聽嘻哈的觀眾看不下去，「知道他要來我還覺得超扯竟然請得到，雖然很不想承認，但有時候真的要認知台灣人普遍素質不高的現實。」但也有人客觀分析，《拳上2024》和Loco的受眾本來就不同，都已經花錢入場看拳賽了，卻看到有歌手在演出，觀眾確實會不爽，「聽Loco的人和拳上的TA本來就差很多吧，不知道鍇睿在想什麼，而且YT直播聊天室本來嘴就很臭，什麼比賽都是這樣，習慣就好」、「正常，聊天室大多也是豬豬寶貝的粉絲，本來就跟韓饒豚的重疊率極低，看起來就是po11自己想聽而已，台灣人留言本來就火爆，習慣就好。」