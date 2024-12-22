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▲後藤光尊及島崎毅（右）兩位教練已在日本千葉的Next Base訓練中心與副領隊林威助（中）及教練團會合，悍將2025年度完整教練團成員將於近日確定後一併公布。（圖／富邦悍將提供）

後藤光尊及島崎毅兩位教練已在日本千葉的Next Base訓練中心與副領隊林威助及教練團會合，悍將2025年度完整教練團成員將於近日確定後一併公布。富邦悍將新年度的二軍總教練由日籍教練後藤光尊擔任。他在球員時期曾效力於歐力士猛牛和樂天金鷲，15年職業生涯累積1265支安打及95支全壘打，主要擔任二壘手、第三棒，並曾擔任歐力士隊長一職，在守備上內野各守位表現亦受到高度評價。後藤光尊在明年球季將擔任二軍總教練兼野手綜合守備教練，與副領隊林威助通力合作，共同培養悍將的年輕新秀。新任日籍二軍投手教練島崎毅，曾在日本火腿隊有多年投手教練經歷，球員生涯曾效力過火腿、中日和廣島等球隊，2002年引退後加入日本火腿教練團。近年則至墨西哥聯盟球隊擔任首席教練一職，明年球季將再度來到台灣加入富邦悍將擔任一軍打擊教練，協助悍將打者們提升打擊表現。在3名外籍教練團成員加入後，悍將2025完整教練團成員將於近期底定後一併對外公布。