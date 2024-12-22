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▲《娛樂頭版頭》最新一集邀來狄志為（左二）、呂文婉（右二）、麥若愚（右一），共同探討近期鬧得沸沸揚揚的「林襄佔位風波」。（圖／JET綜合台提供）

▲呂文婉曝光林襄私下真實面，透露對方確實比較不主動打招呼。（圖 / 呂文婉臉書）

談話性節目《娛樂頭版頭》由丁靜怡主持，最新一集邀請到呂文婉、麥若愚及狄志為3位名嘴，共同探討最近鬧得沸沸揚揚的「林襄佔位風波」，呂文婉也分享了自己的觀察，認為林襄在待人接物方面稍顯不足，她提到幾次去上過沈玉琳的節目，也與林襄同台錄影過，她認為林襄和其他人相比，可能比較不會主動對前輩打招呼。針對佔位風波，呂文婉表示，從林襄與黃小柔在《綜藝玩很大》中的互動來看，當下氣氛似乎並無不合，兩人甚至還拍了合照，然而，呂文婉坦言，事件發生當下可能真的有不舒服，她認為事件經過放大後被外界過度解讀，導致本來的小事成為大新聞，她強調：「沒有必要對立，應該理性面對並尋求圓滿的解決方式。」呂文婉指出演藝圈長期存在「排字論輩」的潛規則，特別是在前輩與後輩的互動中常會因經驗差異產生誤會，她以一句「沒有最紅，只有當紅」點出圈內競爭的現實，並認為林襄在剛崭露頭角時，可能還需要學習如何更好地與前輩相處。呂文婉形容林襄的表現有2種狀態：「一種是笑，一種是不笑，不笑的時候，會讓人覺得有些難以親近，但笑起來卻非常可愛，這次事件或許能成為她的成長機會，學習在細節上更注重與人互動。」呂文婉覺得無論事情真相如何，林襄可以從中學到重要的一課，懂得多說「請、謝謝、對不起」，並多展現親和的笑容，這將有助於她在演藝圈未來的發展。