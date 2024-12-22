我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《拳上2024》（21）日晚間在小巨蛋開打，最終「蹦闆」呂育銓以59:55擊敗「亞洲統神」張嘉航，評審判定蹦闆獲勝。（圖／記者李政龍攝）

▲《拳上2024》主秀「統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓在結束比賽後，雙方人馬在後台爆發激烈的言語和肢體衝突，當時蹦闆並不知情自己人馬跟統神起衝突。（圖／記者李政龍攝）

▲蹦闆今日中午在YouTube開直播，親口向統神與主辦方以及社會大眾道歉。（圖／翻攝YT@蹦闆）

《拳上 2024》昨21日在小巨蛋火熱開打，最終紅方蹦闆被判定贏拳，讓統神感到不服，認為裁判的判決有問題，想要知道是怎麼評分，賽後統神卻跟蹦闆的人馬在後台有激烈衝突，蹦闆雖當下不知情，回顧該場比賽，統神在與蹦闆激戰六回合之後，最終判定蹦闆獲勝，統神接受主持人採訪時表達自己的不服氣，認為從頭到尾自己被蹦闆打沒退過，蹦闆被他打到流鼻血等，最後卻判他贏，質疑裁判的公正性，沒想到大家原本以為比賽告一段落，經過整晚的輿論以及討論之後，蹦闆也在今（22）日中午開啟直播「統」一回覆，全長76分鐘他一共向三對象道歉，