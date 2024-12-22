《拳上 2024》昨21日在小巨蛋火熱開打，最終紅方蹦闆被判定贏拳，讓統神感到不服，認為裁判的判決有問題，想要知道是怎麼評分，賽後統神卻跟蹦闆的人馬在後台有激烈衝突，蹦闆雖當下不知情，但他在賽後採訪時才剛說：「有些人可能覺得+9是敗類，但我們也很認真」，結果立刻被自家人狠狠打臉這句感性的話。
回顧該場比賽，統神在與蹦闆激戰六回合之後，最終判定蹦闆獲勝，統神接受主持人採訪時表達自己的不服氣，認為從頭到尾自己被蹦闆打沒退過，蹦闆被他打到流鼻血等，最後卻判他贏，質疑裁判的公正性，隨後統神就表示自己會願賭服輸，匯款50萬給蹦闆，並稱自己要回家了。
《拳上》打完後台還有第七回合！蹦闆被自家人擺一道打臉
沒想到大家原本以為比賽告一段落，沒想到在後台統神因為被蹦闆人馬出言挑釁，雙方在後台爆發激烈肢體衝突，蹦闆人馬更是有幾位偷尻統神的頭好幾拳，搞到警察都到場處理，甚至採訪記者會還中斷，要調閱監視器，該段還被粉絲調侃：「是第七回合嗎？」
不過尷尬的是，賽後採訪時，蹦闆才感性的說：「雖然大家外表看我們這樣，會覺得我們是+9、覺得是社會敗類，有一些刻板印象，但我是很努力、很認真做事的人」，當下統神跟自己人衝突時，蹦闆其實也不在場，但因為賽後講了這句話，自己人罵髒話、出言挑釁、鬥毆等負面行為，讓蹦闆間接被打臉，真的超尷尬。
蹦闆睡醒了「統」一回覆！76分鐘直播道歉三對象
經過整晚的輿論以及討論之後，蹦闆也在今（22）日中午開啟直播「統」一回覆，全長76分鐘他一共向三對象道歉，分別是「《拳上》主辦單位」，認為在小巨蛋發生不好的事，造成困擾非常抱歉；其次是「社會大眾」，認為沒有顧好員工，才會發生了這些插曲是自己的錯。
最後蹦闆也向「統神道歉」，蹦闆說：「沒有去幫你顧好這些事情，然後讓你發生這種事情，觀感不佳，很抱歉！」蹦闆強調，一定會協助警方將動手打統神的人找出來，並且交由警方處理，給統神一個交代，真的很抱歉。
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《拳上》打完後台還有第七回合！蹦闆被自家人擺一道打臉
沒想到大家原本以為比賽告一段落，沒想到在後台統神因為被蹦闆人馬出言挑釁，雙方在後台爆發激烈肢體衝突，蹦闆人馬更是有幾位偷尻統神的頭好幾拳，搞到警察都到場處理，甚至採訪記者會還中斷，要調閱監視器，該段還被粉絲調侃：「是第七回合嗎？」
不過尷尬的是，賽後採訪時，蹦闆才感性的說：「雖然大家外表看我們這樣，會覺得我們是+9、覺得是社會敗類，有一些刻板印象，但我是很努力、很認真做事的人」，當下統神跟自己人衝突時，蹦闆其實也不在場，但因為賽後講了這句話，自己人罵髒話、出言挑釁、鬥毆等負面行為，讓蹦闆間接被打臉，真的超尷尬。
蹦闆睡醒了「統」一回覆！76分鐘直播道歉三對象
經過整晚的輿論以及討論之後，蹦闆也在今（22）日中午開啟直播「統」一回覆，全長76分鐘他一共向三對象道歉，分別是「《拳上》主辦單位」，認為在小巨蛋發生不好的事，造成困擾非常抱歉；其次是「社會大眾」，認為沒有顧好員工，才會發生了這些插曲是自己的錯。
最後蹦闆也向「統神道歉」，蹦闆說：「沒有去幫你顧好這些事情，然後讓你發生這種事情，觀感不佳，很抱歉！」蹦闆強調，一定會協助警方將動手打統神的人找出來，並且交由警方處理，給統神一個交代，真的很抱歉。
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