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▲袁艾菲位於新店山區的新家遭猴子闖入，她將驚悚過程全錄下。（圖／袁艾菲IG）

▲袁艾菲（右）與老公（左）將住家打造成絕美仙境，獲得巴黎設計大獎的銀獎。（圖／袁艾菲臉書）

▲袁艾菲（左）和老魚（右）2018年登記結婚，婚後生活相當甜蜜。（圖／老魚IG）

女星袁艾菲2008年自節目《大學生了沒》出道，2018年與老公余岱宗（老魚）步入禮堂，2021年夫妻倆砸千萬買下位於新店山區的新家。昨（21）日袁艾菲在IG透露家中遭竟猴子遭闖入，連她的愛貓也差點被攻擊，驚險過程令她嚇傻，畫面曝光後也引發粉絲熱議。從袁艾菲曝光的影片中可見，她一走出更衣室，就看到1隻巨猴站在家裡廚房的櫥櫃上，試圖想打開裝有南瓜的袋子，隨後猴子又跳下櫥櫃，東張西望想再找東西吃。當猴子企圖走進其他房間時，袁艾菲的愛貓「妙麗」竟想上前與它正面對決，猴子立刻轉身作勢要攻擊貓咪，嚇得袁艾菲馬上怒喊：「猴子不行！」並丟了1顆南瓜給猴子，猴子才從窗戶跑掉。影片曝光後，吸引大批粉絲朝聖，紛紛留言驚呼：「我的天啊」、「猴子超危險，千萬不要讓寵物靠近」、「有沒有突然覺得蟑螂真的沒什麼」、「我原本以為是新寵物，結果是入侵」、「完全不怕人欸！」袁艾菲還在留言處笑說：「我發現它好像可以聽得懂我說的話，可能因為我也很像猴子的關係。」袁艾菲與老公2021年買下新店山區價值千萬的自宅公寓，後來又花了350萬元重新裝潢，整體走簡約風格，採光明亮又通透，窗外望去更是綠意盎然，彷彿身處人間仙境，不僅如此，袁艾菲的新家還奪下「巴黎設計大獎」銀獎殊榮，成為台灣之光，令夫妻倆相當驚喜。