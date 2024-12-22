我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張惠妹團隊為了避免晃動惹議，事前已經請益建築師相關事宜。（圖／聲動娛樂提供）

▲遠雄強調，巨蛋體育館結構及共振數據合乎規範。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹昨（21）日登上台北大巨蛋開唱，經典快歌〈三天三夜〉壓軸登場，現場4萬人全都嗨起來。不過事後當地里長透露，附近住戶在張惠妹開唱時，附近住戶家中吊燈、電扇等家具都在晃動。對此，遠雄回應，依照客觀結構認證與工程檢測數據，大巨蛋體育館結構及共振數據合乎規範。大巨蛋今年下半年終於可以舉辦演唱會，先後迎來周杰倫以及張惠妹開唱。先前張惠妹在周杰倫演唱會上實習，率先開唱〈三天三夜〉，當時被反應看台區有晃動感。對此，張惠妹團隊不敢輕視任何狀況，於是去詢問建築師，得到的答案是「安全的」，更形容像是車輛經過高架橋也會晃動一樣，有彈性的結構才是正常的。不過張惠妹正式開唱後，信義區新仁里長吳建德表示，附近居民有反應家中水晶燈、電扇和衣櫃都出現晃動，出現「類地震」的狀況，喊話蔣萬安裁示大巨蛋暫停唱跳活動，且要求用科學的方式提出適當的管理對策，避免娛樂行為干擾周邊居民生活。對此，北市體育局表示，已要求遠雄協同專業單位監測，並與主辦單位研議妥善對策，確保安全並避免擾鄰；遠雄巨蛋公司則回應，依照客觀結構認證與工程檢測數據，巨蛋體育館結構及共振數據合乎規範，若主管機關對於表演內容型態有建議規範，會再與主辦方進行研議。