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▲張惠妹呼籲大家也要支持棒球賽。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹（阿妹）21日站上台北大巨蛋開唱，穿著170萬元打造的女戰士服裝登場，宛如「女帝歸來」一般，還帶來多首經典歌曲〈愛什麼稀罕〉、〈血腥愛情故事〉、〈三天三夜〉等，讓現場全都嗨翻。而張惠妹在台上也感謝大巨蛋讓她可以回到台北開唱，更說「我沾了棒球的光」，暫時借一下場地開唱，如果有棒球比賽，呼籲大家還是記得要來看比賽。她謙虛的態度在PTT棒球版掀起討論，不少棒球迷都大讚，「她是真心愛棒球」、「推爆，阿妹捐的手套都不知道有多少個了，她是真天后！」張惠妹昨日終於站上台北大巨蛋的舞台，感動表示「我要謝謝大巨蛋，讓我又可以回來台北唱歌，你們也知道，我很想回來台北唱歌，但滿不容易的，我們現在有一個這麼棒的場地，大巨蛋太嗨了，怎麼辦？其實我有一點不知道要怎麼形容現在的感覺」，也認為是自己沾了棒球的光，所以才可以站上大巨蛋開唱，「我們可以偷偷借一下，但有棒球比賽一定要來現場支持！」不少棒球迷將張惠妹的言論轉到PTT棒球版，狂讚「推！真正挺棒球的藝人之一」、「阿妹還製作球衣給工作人員穿 平常也常捐球具給基層，真的愛棒球，讚」、「很棒，演唱會跟棒球賽，是可以共榮共好的」、「阿妹真的很謙虛，棒球迷一定挺妳的」、「格局就是不一樣」、「所以說，天后就是天后，能紅這麼久屹立不搖不是沒原因」、「天后级的發言，棒球迷聽了也爽啊。」事實上，棒球迷這麼讚賞張惠妹也不是沒有原因，日前原棒協關懷盃進行比賽，62支參賽隊伍齊聚台東縣立第一棒球場，當時張惠妹就大方贈與參賽選手1000個棒球手套，上面還印有「阿妹」的個人LOGO，還採用符合風格的粉黑配色；張惠妹這次演唱會也幫團隊所有人製作了繡上每一個人名字的棒球工作服，並說：「大巨蛋的主角是棒球，我們也要有球隊精神！」