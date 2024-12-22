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烏克蘭週末再度對俄羅斯發起反擊，在俄羅斯中部韃靼自治共和國首府喀山（Kazan）當天發動至少8架無人機攻擊，其中有架無人機直接撞上當地一棟37層高的住宅大樓，爆炸產生的火球瞬間吞噬牆體。外界比喻此次反擊為「911式攻擊」，不過這起事件並未造成人員傷亡，但喀山國際機場一度關閉，且當地部分居民遭到疏散。根據路透社、法新社及其他外媒報導，喀山週六（21）遭到至少8架烏克蘭無人機攻擊，這些無人機針對住宅大樓及工業設施實施三波襲擊，有6架無人機分別鎖定其他住宅建物和工業設施，其餘2架無人機則撞上一棟37層高的建築，火球爆炸瞬間畫面也被拍下，牆體外側還留下爆炸過後產生的焦痕，雖未造成人員傷亡，但使俄烏戰爭局勢更為緊繃。當局表示，有部分烏克蘭無人機已被防空和電戰系統攔截，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）指出，襲擊主要針對高樓及工業設施，但後者未受重大損害；喀山當地政府則宣布週末活動全數取消，喀山國際機場一度關閉，並疏散部分居民。值得注意的是，喀山位於俄羅斯首都莫斯科以東約800公里，距俄烏邊境約1000公里，地理位置使其較少成為戰爭目標。然而，近幾個月來，烏克蘭對俄羅斯境內目標的攻擊明顯升級，顯示基輔當局逐漸將戰火延伸至俄羅斯腹地。烏克蘭方面，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）未具體提及喀山襲擊，但重申將持續使用無人機和飛彈攻擊俄軍設施。他表示，這是烏克蘭對抗俄羅斯持續軍事壓力的必要手段。美媒指出，此次事件被外界比喻為「911式攻擊」，但幸運的是並未釀成人員傷亡，喀山市長則形容，這類攻擊對俄羅斯是一次尷尬的象徵性挑戰。俄羅斯國防部宣稱，其防空系統已攔截部分無人機，但事件顯然暴露了俄境內防空網的脆弱性。俄聯邦航空運輸署（Rosaviatsia）表示，除了喀山機場外，附近城市的機場也一度關閉。