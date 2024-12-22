NBA費城76人新星 Jared McCain因膝傷退出本季的競爭，NBA年度最佳新秀（Rookie of the Year）獎項的競爭局勢也發生劇烈變化。來自聖安東尼奧馬刺的 Stephon Castle現已成為奪冠最大熱門，紐奧良鵜鶘的Yves Missi和洛杉磯湖人的 Dalton Knecht則緊隨其後。
McCain 在賽季初一直被視為毫無爭議的最佳新秀熱門，但因為嚴重的半月板撕裂將長期缺陣，讓競爭大門重新敞開。馬刺新星 Stephon Castle 迅速抓住機會，憑藉最近15場比賽中的穩定得分與助攻表現成為最大熱門，目前賠率為 2.50，奪下新人王的機率達到44.44%。
Yves Missi同樣展現出卓越進步，在過去11場比賽中，場均12.7分和10.7籃板，讓他的奪獎賠率降至3.25，勝率達到 30.77%。湖人新秀Dalton Knecht 則因在 LeBron James 和 Anthony Davis 身邊的出色表現獲得賠率 5.50，勝率為22.22%，排名第三。
湖人效應：Knecht 獲廣泛支持
根據《球王運彩分析平台inplayZ》數據顯示，Dalton Knecht 是本季大黑馬的熱門，賠率也不斷降低。即便Knecht並非頭號熱門，但湖人的市場效應以及球隊未來潛在的交易可能進一步提升他的出場時間和使用率。
湖人主教練的調整與Knecht在LeBron James 和 Austin Reaves 身邊的高效表現，可能讓他成為這場競爭中的一匹黑馬。
以目前博彩公司的賠率顯示，如果賽季今天結束，Stephon Castle 將以較大的優勢奪得年度最佳新秀。然而，Dalton Knecht 的穩定性和他所在球隊的曝光率，讓他具備後期逆襲的潛力。
🚩最新賠率：
Stephon Castle（馬刺）：2.50
Yves Missi（鵜鶘）：3.25
Dalton Knecht（湖人）：5.50
Zach Edey（灰熊）：7.00
Zaccharie Risacher（老鷹）：19.00
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Yves Missi同樣展現出卓越進步，在過去11場比賽中，場均12.7分和10.7籃板，讓他的奪獎賠率降至3.25，勝率達到 30.77%。湖人新秀Dalton Knecht 則因在 LeBron James 和 Anthony Davis 身邊的出色表現獲得賠率 5.50，勝率為22.22%，排名第三。
湖人效應：Knecht 獲廣泛支持
根據《球王運彩分析平台inplayZ》數據顯示，Dalton Knecht 是本季大黑馬的熱門，賠率也不斷降低。即便Knecht並非頭號熱門，但湖人的市場效應以及球隊未來潛在的交易可能進一步提升他的出場時間和使用率。
湖人主教練的調整與Knecht在LeBron James 和 Austin Reaves 身邊的高效表現，可能讓他成為這場競爭中的一匹黑馬。
以目前博彩公司的賠率顯示，如果賽季今天結束，Stephon Castle 將以較大的優勢奪得年度最佳新秀。然而，Dalton Knecht 的穩定性和他所在球隊的曝光率，讓他具備後期逆襲的潛力。
🚩最新賠率：
Stephon Castle（馬刺）：2.50
Yves Missi（鵜鶘）：3.25
Dalton Knecht（湖人）：5.50
Zach Edey（灰熊）：7.00
Zaccharie Risacher（老鷹）：19.00