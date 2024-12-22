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▲天生獨臂的維多莉亞坎納，已經澄清之前和湯姆克魯斯被傳緋聞完全是外界誤會。（圖／摘自IG）

▲安潔莉娜裘莉已經單身好一陣子，八卦刊物稱她是湯姆克魯斯身旁人員為他鎖定的新對象之一。（圖／美聯社／達志影像）

▲女經紀人瑪哈達克希爾被稱與湯姆克魯斯在倫敦餐廳共進浪漫晚餐，但彼此也沒承認交往。（圖／摘自IG）

▲珍妮佛羅培茲和湯姆克魯斯在宗教方面比較能理解，被認為是他新對象的不錯人選。（圖／美聯社／達志影像）

湯姆克魯斯雖然多年沒有公開承認的新女友，感情發展還是備受外界矚目，名字也常和一些女性連在一起，可惜總是一下子就熱情冷卻。早先外界還懷疑他與獨臂女歌手維多莉亞坎納約會，後來又被傳身旁人員為他物色的新對象名單中，安潔莉娜裘莉與珍妮佛羅培茲都列在很前面的名次，似乎兩個人都可能當上他的新女友，結果前兩天他突然傳出和經紀人瑪哈達克希爾共渡浪漫的晚餐，令人看傻眼。事業一直很好、工作一直很忙的湯姆克魯斯，自從與凱蒂荷姆絲離婚後已經十多年沒有公開、認真的戀情，就算他沒有想要很快投入心的關係，外界關愛的眼神也令他很難隨心所欲，八卦刊物總是很喜歡把他與單身女性的名字綁在一起。今年夏天他被傳與天生獨臂的女歌手維多莉亞坎納大談「父女戀」，節果維多莉亞打槍，稱自己與湯姆克魯斯真的「不是」那種關係，他們似乎友情沒有受到太大的影響，維多莉亞有收到湯姆克魯斯每年聖誕必寄給友人們的禮物：洛城近郊西點店賣的白巧克力椰子蛋糕，顯示在阿湯的心中，還是有把她當成朋友。眾所周知，湯姆克魯斯對自己的信仰很虔誠、在教友眼中也十分地位顯赫，所以身旁人員自然希望他對於新對象的選擇是能夠有話題，以及強化他的號召力，傾向撮合他和其他大牌女星。剛巧有已恢復單身好幾年的裘莉，和才與班艾佛列克離婚不滿半年的珍妮佛羅培茲，兩個人如果其中有人能成為他的女友，保證新聞熱度不會低，根據八卦刊物的報導則稱，珍妮佛羅培茲的父親與他是同一個宗教的教友，彼此間的了解應會比其他人要多，交往起來也不太需要花太多時間磨合。至於裘莉一直是阿湯仰慕的對象，他應該很希望能夠配對成功，可是他對於和大牌交往也仍猶豫，腳步遲遲踏不出去。英國《每日郵報》稱他與經紀人瑪哈在倫敦一家5星級餐廳共進浪漫晚餐，彼此看起來非常親密，她不只逗得他很開心，還會伸手撫摸他的手臂，兩人在餐廳待了將近３個半小時才離去，這難道是他新戀情的開始？兩人都沒承認是否交往中。另有「陰謀論」認為阿湯由於明年要推出的《不可能的任務：最後清算》面臨票房「只能贏不能輸」的莫大壓力，只好開始炒點緋聞，免得失去外界關注，等到片子上映後若是開出票房紅盤，這些純為炒話題的緋聞也就會結束。