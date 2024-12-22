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▲張惠妹昨天在大巨蛋的演唱會順利落幕，沒想到就有粉絲在社群上和其他歌迷喊話，不僅要記得化妝，也要注意和趴妹合照時的拍攝教度。（圖／聲動娛樂提供）

歌壇天后張惠妹昨（21）日終於實現心願，成為繼周杰倫後攻下大巨蛋的第2人，而她今晚也將迎來開唱第2天，對此有看完首場的歌迷特別溫馨提醒B2區最容易被攝影師捕捉，「B2區記得化妝或裝扮，攝影很常會帶到粉絲畫面。」更曝光雖然低溫報到，但還是建議粉絲穿短袖上衣。1名看完張惠妹首場演唱會的粉絲在社群上喊話，分享看大巨蛋演唱會的小撇步：「B2區記得化妝或裝扮，攝影很常會帶到粉絲畫面，情侶請帶護唇膏隨時補。」更表示就算室外低溫只有11至15度，但還是建議在厚外套內穿短袖上衣：「穿短袖、穿短袖、穿短袖，真的會很熱，全場都在嗨！」粉絲更溫馨提醒，指出阿妹演唱會上有不少可以一同互動的橋段，要隨時留意螢幕上的即時字幕，才能配合阿妹的口令一起玩，也喊話歌迷，表示和阿妹拍照要注意角度，「拍照可以，但請顧及姐的形象，不要用死亡視角拍攝，姐會不開心。」