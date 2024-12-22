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▲張惠妹騎著電動滑板車在延伸舞台上奔馳。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹寵粉無極限，送粉絲「專屬紀念品大禮包 」。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹（阿妹）今（22）日在台北大巨蛋開唱第2天，比第一天還嗨，她在開場不久就對粉絲喊話：「要唱到半夜！」唱到〈我要飛〉、〈渴了〉、〈前進烏托邦〉等嗨歌時，還祭出熱氣球、滑板車等精彩環節。這次張惠妹團隊更砸2千萬準備免費禮包給粉絲，唱到尾聲的時候，張惠妹要全場粉絲從禮包中一起拿出互動彩帶並拋出，致敬棒球賽的畫面更是震撼。張惠妹這次為了粉絲準備了免費的「專屬紀念品禮包」，裡面放了互動彩帶、手扇、螢光棒、場刊等，最驚喜的是，5天的場刊封面都不一樣，每個人來看張惠妹演唱會，都不會「空手而歸」。張惠妹經紀人陳鎮川被問到造價時，笑說1份禮包成本約100元出頭，訂製20萬袋，就花了2千多萬元，不過他們寵粉毫不手軟。當張惠妹唱到〈前進烏托邦〉時，還要大家拿出禮包裡面的互動彩帶，並和大家約好一起拋出紅色彩帶。當4萬人同時丟出彩帶時，畫面相當震撼漂亮，也致敬了棒球賽奪冠的瞬間。不只如此，張惠妹還在延伸舞台上騎著滑板車，帶給粉絲滿滿的驚喜。今天安可環節，張惠妹邊唱著〈如果你也聽說〉邊升上舞台，看到台下粉絲電力還沒耗盡，她也驚呆表示，「你們都不會累嗎？我今天聽說要早點結束讓你們走欸，那把門關起來都不要出去！」接著要現場4萬人連名帶姓喊她的名字，接著又清唱〈連名帶姓〉，還加碼〈我最親愛的〉，寵粉環節滿滿，讓第二場差點結束不了。