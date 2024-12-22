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▲上海地鐵11號線22日上午發生列車撞擊施工吊臂事故，經全力搶修後於週一通勤時間前恢復通車。（圖／翻攝自微博）

台中捷運綠線去年因撞上興富發建案墜落吊臂造成1死15傷，週日（22）上海地鐵也發生相同意外，一列行駛中的列車撞上掉落在軌道上的吊臂，導致車廂受損嚴重，所幸並未傳出人員傷亡，上海地鐵官方則在事發後表示相關部門正在全力搶修，力求在週一通勤以前完成修復。上海地鐵11號線週日上午8時許發生撞擊事故，一座施工吊臂掉入地鐵軌道遭行駛中的列車迎頭撞上，地點位於陳翔公路往馬陸地鐵站方向。現場照片可以看見列車車窗破裂，碎玻璃散落一地，列車車頭與設備損壞明顯。上海地鐵官方微博上午表示，事故因外部吊臂施工侵入地鐵線路，導致線路設備及列車受損，列車被迫停駛，受損區段正在積極搶修中，短時間內無法恢復營運，但沒有人員傷亡，相關部門正在全力搶修，並組織乘客疏散。目擊者向《極目新聞》、《澎湃新聞》等中媒表示，事發時列車突然傳出巨響，隨即急煞停，乘客紛紛摔倒。由於列車停電，車廂內寒冷難耐，乘客受困近一小時後被疏散下車，沿著狹窄軌道步行約20分鐘抵達車站。一名乘客描述，事發時撞擊力道巨大，「感覺車廂要脫軌」，目睹受損的軌道宛如斷橋。由於11號線是上海重要通勤路線，連接市中心與郊區嘉定及江蘇昆山，平日搭乘者眾，不少民眾擔心週一上班通勤會受到影響，紛紛表示希望能盡快搶修，還有民眾吐槽「終於看到11號線不擠的時候了」。對此，上海申通地鐵集團則於傍晚18時44分發布公告稱，經全力搶修，受損區段預計在21時恢復通車。