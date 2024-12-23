NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月23日賽程，只有3場比賽進行，焦點之戰為休士頓火箭出戰多倫多暴龍，火箭開季至今戰績高居西區第3，好狀態恐賞給東區倒數第2的暴龍7連敗，《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。
🏀觀戰重點：火箭交手暴龍焦點之戰
📍比賽背景
火箭目前陣容完備，本季至今打出18勝9負，在西區僅次雷霆和灰熊，放眼整個聯盟，超過6成的勝率也排第5高，反觀暴龍，新「龍王」Scottie Barnes本季因傷多次進入傷病名單，連帶影響戰力，至今已7勝21負排在東區倒數第2，且正值6連敗。
📍數據對比
火箭本季場均得分112.9分，在全聯盟30隊中名列聯盟第14，暴龍則是111.7分，排在第19位。
投籃命中率方面，暴龍意外勝過火箭，以46.2%排在聯盟第15，火箭44.2%僅列第26名。
🟡NBA2024-25例行賽12月20日賽程表：
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：金塊VS鵜鶘 08:00
愛爾達ELTA.TV：金塊VS鵜鶘 08:00
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
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📍比賽背景
火箭目前陣容完備，本季至今打出18勝9負，在西區僅次雷霆和灰熊，放眼整個聯盟，超過6成的勝率也排第5高，反觀暴龍，新「龍王」Scottie Barnes本季因傷多次進入傷病名單，連帶影響戰力，至今已7勝21負排在東區倒數第2，且正值6連敗。
📍數據對比
火箭本季場均得分112.9分，在全聯盟30隊中名列聯盟第14，暴龍則是111.7分，排在第19位。
投籃命中率方面，暴龍意外勝過火箭，以46.2%排在聯盟第15，火箭44.2%僅列第26名。
🟡NBA2024-25例行賽12月20日賽程表：
| MATCHUP
| TIME
| Houston
|@ Toronto
|7:00 AM
| Indiana
| @ Sacramento
|7:00 AM
|Denver
|@ New Orleans
|8:00 AM
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：金塊VS鵜鶘 08:00
愛爾達ELTA.TV：金塊VS鵜鶘 08:00
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。